Sem Vina, Pedro Raul e Sobral, Ceará viaja para enfrentar o Corinthians em SP

Sem Vina, Pedro Raul e Sobral, Ceará viaja para enfrentar o Corinthians em SPO volante, substituído aos 29 minutos da primeira etapa do Clássico-Rei, na última quinta-feira, 6, após sentir um desconforto
O Ceará embarcou na manhã deste sábado, 8, rumo a São Paulo onde, neste domingo, 9, irá encarar o Corinthians, em confronto direto por vaga para a Copa Sul-Americana. As equipes irão se enfrentar às 16 horas na NEO Química Arena, na capital paulista.
Entre os atletas relacionados, Léo Condé não terá a sua disposição Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O volante, substituído aos 29 minutos da primeira etapa do Clássico-Rei, na última quinta-feira, 6, após sentir um desconforto, não embarcou com a delegação cearense e será ausência para o duelo contra o Alvinegro Paulista.
Leia mais
Já o meia, que vinha sendo titular nos últimos jogos, sofreu seu terceiro cartão amarelo nesta Série A e, consequentemente, cumprirá suspensão automática no embate deste domingo.
O camisa 9 do Vovô é outro que não poderá atuar por motivos não relacionados a seu físico. Por estar emprestado do Corinthians ao Ceará, Pedro Raul — devido cláusulas contratuais — não enfrentará seus ex-companheiros.
Para ocupar as vagas deixadas pelos desfalques, Léo Condé terá a sua disposição, o retorno do meia Matheus Araujo e do atacante Lucca.
Confira a lista de relacionados:
Goleiros: Bruno Ferreira e Richard;
Laterais: Rafael Ramos, Fabiano, Nicolas e Matheus Bahia;
Zagueiros: Marcos Victor, Marllon, Willian Machado e Éder;
Volantes: Richardson, Vinicius Zanocelo, Lourenço, Lucas Lima e Dieguinho;
Meias: Matheus Araujo e Mugni;
Atacantes: Lucca, Aylon, Galeano, Fernandinho, Paulo Baya e Pedro Henrique