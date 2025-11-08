Ceará não vence o Corinthians fora de casa há seis anos; veja retrospecto

Ceará não vence o Corinthians fora de casa há seis anos; veja retrospectoA última vitória do escrete de Porangabuçu jogando fora de casa contra o Timão foi em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil
Buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Ceará vai até São Paulo para encarar o Corinthians, neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da Série A.
Caso vençam o Alvinegro Paulista, os comandados de Condé igualariam a pontuação dos mandantes e passariam a brigar diretamente por vaga na Sul-Americana, porém, para isso, terão de quebrar um tabu de seis anos.
A última vitória do escrete de Porangabuçu jogando fora de casa contra o Timão foi em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante Roger foi o autor do gol único do confronto. Todavia, a vitória não valeu de muito, já que o Ceará foi eliminado da competição, por ter sido derrotado por 3 a 1 na Arena Castelão.
Para além deste tabu, caso o escrete de Porangabuçu conclua os 90 minutos do embate deste domingo, 9, à frente do marcador, seria apenas a segunda vez que isso aconteceria.
Nas outras 11 oportunidades em que os Alvinegros se enfrentaram em território paulista, foram cinco empates e seis vitórias dos mandantes, sendo que, nas nove vezes em que se confrontaram na Série A, o Ceará não saiu vitorioso.
Veja o histórico dos confrontos entre os Alvinegros em São Paulo:
- Corinthians 1x0 Ceará | Brasileirão 2022
- Corinthians 3x1 Ceará | Brasileirão 2021
- Corinthians 2x1 Ceará | Brasileirão 2020
- Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2019
- Corinthians 0x1 Ceará | Copa do Brasil 2019
- Corinthians 1x1 Ceará | Brasileirão 2018
- Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2011
- Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2010
- Corinthians 2x0 Ceará | Série B 2008
- Corinthians 2x2 Ceará | Copa Conmebol 95*
- Corinthians 4x0 Ceará | Brasileirão 1986
- Corinthians 1x0 Ceará | Brasileirão 1972
