Ceará não vence o Corinthians fora de casa há seis anos; veja retrospecto

A última vitória do escrete de Porangabuçu jogando fora de casa contra o Timão foi em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil
Levi Lima
Levi Lima
Buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Ceará vai até São Paulo para encarar o Corinthians, neste domingo, 9, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da Série A.

Caso vençam o Alvinegro Paulista, os comandados de Condé igualariam a pontuação dos mandantes e passariam a brigar diretamente por vaga na Sul-Americana, porém, para isso, terão de quebrar um tabu de seis anos.

A última vitória do escrete de Porangabuçu jogando fora de casa contra o Timão foi em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante Roger foi o autor do gol único do confronto. Todavia, a vitória não valeu de muito, já que o Ceará foi eliminado da competição, por ter sido derrotado por 3 a 1 na Arena Castelão.

Para além deste tabu, caso o escrete de Porangabuçu conclua os 90 minutos do embate deste domingo, 9, à frente do marcador, seria apenas a segunda vez que isso aconteceria.

Nas outras 11 oportunidades em que os Alvinegros se enfrentaram em território paulista, foram cinco empates e seis vitórias dos mandantes, sendo que, nas nove vezes em que se confrontaram na Série A, o Ceará não saiu vitorioso.

Veja o histórico dos confrontos entre os Alvinegros em São Paulo:

  • Corinthians 1x0 Ceará | Brasileirão 2022
  • Corinthians 3x1 Ceará | Brasileirão 2021
  • Corinthians 2x1 Ceará | Brasileirão 2020
  • Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2019
  • Corinthians 0x1 Ceará | Copa do Brasil 2019
  • Corinthians 1x1 Ceará | Brasileirão 2018
  • Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2011
  • Corinthians 2x2 Ceará | Brasileirão 2010
  • Corinthians 2x0 Ceará | Série B 2008
  • Corinthians 2x2 Ceará | Copa Conmebol 95*
  • Corinthians 4x0 Ceará | Brasileirão 1986
  • Corinthians 1x0 Ceará | Brasileirão 1972

*Na Copa Conmebol de 1995, o Corinthians avançou de fase após vencer por 7 a 6 nas penalidades

