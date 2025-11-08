Corinthians terá 6 desfalques e até 2 retornos contra o Ceará; veja provável time

Hugo será um dos desfalques da equipe de Dorival Júnior / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians terá seis desfalques e dois possíveis retornos para encarar o Ceará neste domingo, 9, em duelo da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Por fim, entre os desfalques certos estão outras três opções para o meio-campo do Timão: José Martínez, Charles e André Carrillo cumprirão suspensão automática no embate contra o Vovô. Os dois primeiros foram expulsos na derrota do Corinthians para o RB Bragantino, já o peruano recebeu seu terceiro cartão amarelo ainda no embate contra o Massa Bruta, logo, também está suspenso nesta rodada. Possíveis retornos Por outro lado, o jovem volante André Luiz, de 19 anos, e o lateral-esquerdo Hugo Farias estavam lesionados, mas já podem estar à disposição de Dorival Júnior para o embate deste domingo, 9.

Antes do duelo contra a equipe de Bragança Paulista, o defensor sentiu uma lombalgia intensa e foi preservado dos treinos. Com isso, ele não foi relacionado para o duelo contra o RB Bragantino e segue como dúvida para o confronto contra o Vovô. Já o meio-campista, que estava tratando uma entorse no tornozelo direito sofrida durante um treinamento em outubro, já trabalhou com bola no CT Joaquim Grava e pode ser opção já nesse duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu — tendo em vista ainda os diversos desfalques naquele setor.