Corinthians terá 6 desfalques e até 2 retornos contra o Ceará; veja provável time

Corinthians terá 6 desfalques e até 2 retornos contra o Ceará; veja provável timeDentre os seis desfalques, três cumprirão suspensão automática contra o Vovô no próximo domingo, 9, na NEO Química Arena
O Corinthians terá seis desfalques e dois possíveis retornos para encarar o Ceará neste domingo, 9, em duelo da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.
A principal baixa será o goleiro Hugo Souza. O arqueiro chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na data Fifa de outubro, foi novamente convocado na última semana, porém, sofreu um trauma no ombro esquerdo que já o afastou das três rodadas mais recentes do Brasileirão.
O volante Raniele também será outro desfalque para a equipe de Dorival Júnior. O camisa 14, que já atuou em 45 partidas neste ano, segue tratando uma lesão no músculo adutor da perna direita sofrida durante o embate contra o RB Bragantino, na última quarta-feira, 5.
Quem também segue em recuperação de uma lesão é o atacante Vitinho, que, no mês passado, machucou o menisco medial do joelho direito, mas já está em fase de transição após realizar uma artroscopia.
Por fim, entre os desfalques certos estão outras três opções para o meio-campo do Timão: José Martínez, Charles e André Carrillo cumprirão suspensão automática no embate contra o Vovô.
Os dois primeiros foram expulsos na derrota do Corinthians para o RB Bragantino, já o peruano recebeu seu terceiro cartão amarelo ainda no embate contra o Massa Bruta, logo, também está suspenso nesta rodada.
Possíveis retornos
Por outro lado, o jovem volante André Luiz, de 19 anos, e o lateral-esquerdo Hugo Farias estavam lesionados, mas já podem estar à disposição de Dorival Júnior para o embate deste domingo, 9.
Antes do duelo contra a equipe de Bragança Paulista, o defensor sentiu uma lombalgia intensa e foi preservado dos treinos. Com isso, ele não foi relacionado para o duelo contra o RB Bragantino e segue como dúvida para o confronto contra o Vovô.
Já o meio-campista, que estava tratando uma entorse no tornozelo direito sofrida durante um treinamento em outubro, já trabalhou com bola no CT Joaquim Grava e pode ser opção já nesse duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu — tendo em vista ainda os diversos desfalques naquele setor.
Provável time do Corinthians para encarar o Ceará
Contra o Vovô, Dorival Júnior deve levar a campo o que considera ser sua equipe ideal, com as peças disponíveis, tendo em vista que, atualmente, três pontos separam os Alvinegros na classificação da Série A, em uma disputa por vaga na Copa Sul-Americana.
O provável Corinthians para enfrentar o Ceará tem: Felipe Longo; Fabrizio Angileri, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca; Matheus Bidu, Breno Bidon, Maycon, Matheuzinho e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.