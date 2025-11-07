Ceará tem um desfalque confirmado e duas dúvidas para enfrentar o Corinthians

Para o confronto diante do time comandado por Dorival Júnior, Léo Condé não poderá contar com Vina . O meia recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fortaleza, após interromper um contra-ataque com falta em Gastón Ávila, e cumprirá suspensão automática. O camisa 29 já havia sido advertido nas partidas contra Fluminense e Vitória.

Após o empate com sabor de vitória no Clássico-Rei, o Ceará terá pouco tempo de descanso antes do próximo desafio. Já neste domingo, 9, o Alvinegro enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, às 16 horas, pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão.

As dúvidas ficam por conta de Fernando Sobral e Pedro Raul. O volante deixou o campo ainda no primeiro tempo do Clássico-Rei, aos 28 minutos, e deu lugar a Dieguinho. Já o centroavante pertence ao Corinthians e, para atuar, o Ceará teria de pagar uma multa contratual, o que deve inviabilizar sua presença no jogo.

Em contrapartida, Condé contará novamente com Marllon. O zagueiro retorna de suspensão e estará à disposição do Vovô.

Na 13ª colocação, com 39 pontos, o Ceará vive momento de estabilidade na tabela. Sem perder há duas rodadas, o Alvinegro de Porangabuçu busca manter o equilíbrio nesta reta final de Brasileirão e se fortalecer na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente, conforme o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem mais de 55% de chances de disputar a competição.

