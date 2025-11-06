Condé cita circunstâncias e celebra empate do Ceará no Clássico-Rei: "A gente comemora"

Léo Condé, técnico do Ceará, em jogo na Arena Castelão / Crédito: Samuel Setubal

Em coletiva após o empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, nesta quinta-feira, 6, o treinador Léo Condé avaliou o Clássico-Rei e foi sincero ao afirmar que, pelas circunstâncias da partida, o empate acabou sendo um resultado a ser comemorado – embora tenha destacado que o intuito do Vovô, em todos os jogos, é vencer. Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu perdia até os acréscimos do segundo tempo, quando Pedro Raul, de cabeça, empatou o duelo. Para o comandante do Ceará, o resultado traz um efeito anímico positivo para o elenco, além de ressaltar a dificuldade do jogo contra o Fortaleza.