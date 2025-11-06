Condé cita circunstâncias e celebra empate do Ceará no Clássico-Rei: "A gente comemora"O técnico ressaltou que o intuito do Vovô é sempre vencer, mas que, pelo contexto da partida, o resultado de igualdade precisa ser valorizado
Em coletiva após o empate por 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, nesta quinta-feira, 6, o treinador Léo Condé avaliou o Clássico-Rei e foi sincero ao afirmar que, pelas circunstâncias da partida, o empate acabou sendo um resultado a ser comemorado – embora tenha destacado que o intuito do Vovô, em todos os jogos, é vencer.
Na partida, o Alvinegro de Porangabuçu perdia até os acréscimos do segundo tempo, quando Pedro Raul, de cabeça, empatou o duelo. Para o comandante do Ceará, o resultado traz um efeito anímico positivo para o elenco, além de ressaltar a dificuldade do jogo contra o Fortaleza.
“Em relação à questão anímica, com certeza. A gente sempre entra com o intuito de vencer qualquer jogo, independentemente do adversário ou do local. Mas, pelas circunstâncias do jogo de hoje, o empate é algo que a gente comemora, por ter buscado no final. Uma partida muito difícil, dura e disputada”, disse.
Condé faz panorama geral do Clássico-Rei
Questionado sobre sua avaliação do Clássico-Rei, Léo Condé comentou que o Ceará teve mais controle do jogo, embora tenha pecado nas tomadas de decisão no setor ofensivo, sobretudo no primeiro tempo. Para o treinador, havia uma preocupação em relação aos contra-ataques do Fortaleza.
“Mais um clássico muito movimentado, disputado e com alternâncias. No todo, eu acho que estivemos um pouco melhor, com mais posse de bola, mas o Fortaleza sempre perigoso nas transições. Tentamos ajustar isso, eles foram muito bem contra Flamengo e Santos. Sabíamos que teriam velocidade, então tentamos controlar o jogo tirando a transição (do Fortaleza). Naturalmente, eles acabam chegando de outras formas, como foi o lance do gol, em bola parada”, contou.
“No primeiro tempo, faltou um pouco mais de tranquilidade próximo à área. A gente conseguiu fazer boas tramas e jogadas, principalmente pelo centro do campo, mas, sempre no penúltimo passe ou na hora de definir, estávamos um pouco acelerados, tentando fazer a segunda jogada antes da primeira. Tivemos esse domínio, mas sem tanta clareza para fazer o gol”, completou.
Condé revelou, ainda, que realizou alguns ajustes táticos durante o intervalo da partida e que a persistência do Alvinegro na busca pelo empate acabou sendo recompensada na reta final. Novamente, o comandante enfatizou que o desejo era vencer o jogo, mas que, em clássicos, os detalhes definem o resultado.
“Fizemos alguns ajustes no intervalo, e o rival voltou fechando mais o meio-campo, então tivemos que trabalhar mais pelos lados, com algumas situações de cruzamento. Quase permitimos que eles fizessem o segundo gol em um lance dentro da área, mas continuamos persistindo, até que, no final, fomos premiados com o empate. A gente sempre joga com o intuito de vencer, mas é um jogo muito disputado, e são os detalhes que definem”, concluiu.