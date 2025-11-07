Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Memes e zoeira: torcida do Ceará provoca o Fortaleza após Clássico-Rei

Com este resultado, o Ceará manteve intacta sua invencibilidade de dez jogos no clássico cearense
Atualizado às Autor Levi Lima
Tipo Notícia

O empate em 1 a 1 no Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, teve um sabor diferente para Ceará e Fortaleza. Mandante do confronto, o Vovô saiu atrás do placar e terminou a partida com um gostinho de vitória após empatar o confronto aos 45 minutos da etapa final — placar esse que dificultou, ainda mais, a luta do Leão contra a zona de rebaixamento.

Com a vitória parcial construída no primeiro tempo com gol de Adam Bareiro, o escrete do Pici estava indo para 31 pontos, ficando a três do Vitória-BA, 16º colocado. Com o tento Alvinegro, a diferença para o Rubro-Negro agora está em cinco, ao término da 32ª rodada.

Leia mais

Além disso, com este empate, o Ceará manteve intacta sua invencibilidade no clássico cearense. Agora, os comandados de Léo Condé somam 10 jogos sem ser superados pelo Leão.

Este cenário rendeu uma série de memes e provocações por parte dos torcedores Alvinegros — e do próprio perfil oficial do clube — após o término do embate na Arena Castelão.

Veja alguns memes compartilhados nas redes sociais:

Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6
Perfis nas redes sociais compartilharam alguns memes após o empate no Clássico-Rei desta quinta, 6 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Pedro Raul, autor do gol do Vovô, também entrou no clima ao postar um stories no Instagram com a música Pais e Filhos, do Legião Urbana
Pedro Raul, autor do gol do Vovô, também entrou no clima ao postar um stories no Instagram com a música Pais e Filhos, do Legião Urbana Crédito: Reprodução/Redes Sociais

