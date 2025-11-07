Memes e zoeira: torcida do Ceará provoca o Fortaleza após Clássico-Rei

Memes e zoeira: torcida do Ceará provoca o Fortaleza após Clássico-ReiCom este resultado, o Ceará manteve intacta sua invencibilidade de dez jogos no clássico cearense
O empate em 1 a 1 no Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, teve um sabor diferente para Ceará e Fortaleza. Mandante do confronto, o Vovô saiu atrás do placar e terminou a partida com um gostinho de vitória após empatar o confronto aos 45 minutos da etapa final — placar esse que dificultou, ainda mais, a luta do Leão contra a zona de rebaixamento.
Com a vitória parcial construída no primeiro tempo com gol de Adam Bareiro, o escrete do Pici estava indo para 31 pontos, ficando a três do Vitória-BA, 16º colocado. Com o tento Alvinegro, a diferença para o Rubro-Negro agora está em cinco, ao término da 32ª rodada.
Além disso, com este empate, o Ceará manteve intacta sua invencibilidade no clássico cearense. Agora, os comandados de Léo Condé somam 10 jogos sem ser superados pelo Leão.
Este cenário rendeu uma série de memes e provocações por parte dos torcedores Alvinegros — e do próprio perfil oficial do clube — após o término do embate na Arena Castelão.