Próximos jogos do Ceará no Brasileirão 2025

Após empate no Clássico-Rei, equipe alvinegra busca reação na Série A; confira quando e contra quem o Vovô entra em campo em novembro e dezembro
Autor Izabele Vasconcelos
O Ceará tenta se recuperar após empatar com o Fortaleza no Clássico-Rei. A equipe ainda sonha em subir na tabela do Brasileirão e terá duelos decisivos nas próximas rodadas. 

O empate por 1 a 1 no Clássico-Rei, na quinta-feira, 6 de novembro, deixou um sabor agridoce para os torcedores do Ceará. A equipe de Martín Palermo abriu o placar, mas acabou sofrendo o gol de Pedro Raul nos acréscimos, que garantiu a igualdade para o Fortaleza.

O resultado impediu o Tricolor de deixar a vice-lanterna, enquanto o Ceará tenta manter a sequência de bons resultados para se distanciar da zona de perigo e seguir em busca de uma posição mais confortável na tabela da Série A.

Veja a agenda completa dos jogos.

Agenda completa do Ceará no Brasileirão 2025

Novembro 2025

Corinthians x Ceará – Campeonato Brasileiro

  • Data: Domingo, 9 de novembro
  • Hora: 16h

Ceará x Internacional – Campeonato Brasileiro

  • Data: Quinta-feira, 20 de novembro
  • Hora: 21h30

Mirassol x Ceará – Campeonato Brasileiro

  • Data: Segunda-feira, 24 de novembro
  • Hora: 19h

Ceará x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

  • Data: Sábado, 29 de novembro
  • Hora: 20h30

Dezembro 2025

Flamengo x Ceará – Campeonato Brasileiro

  • Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
  • Hora: horário a definir

Ceará x Palmeiras – Campeonato Brasileiro

  • Data: Domingo, 7 de dezembro
  • Hora: horário a definir

