Próximos jogos do Ceará no Brasileirão 2025

Próximos jogos do Ceará no Brasileirão 2025Após empate no Clássico-Rei, equipe alvinegra busca reação na Série A; confira quando e contra quem o Vovô entra em campo em novembro e dezembro
O Ceará tenta se recuperar após empatar com o Fortaleza no Clássico-Rei. A equipe ainda sonha em subir na tabela do Brasileirão e terá duelos decisivos nas próximas rodadas.
O empate por 1 a 1 no Clássico-Rei, na quinta-feira, 6 de novembro, deixou um sabor agridoce para os torcedores do Ceará. A equipe de Martín Palermo abriu o placar, mas acabou sofrendo o gol de Pedro Raul nos acréscimos, que garantiu a igualdade para o Fortaleza.
O resultado impediu o Tricolor de deixar a vice-lanterna, enquanto o Ceará tenta manter a sequência de bons resultados para se distanciar da zona de perigo e seguir em busca de uma posição mais confortável na tabela da Série A.
Leia mais
Veja a agenda completa dos jogos.
Agenda completa do Ceará no Brasileirão 2025
Novembro 2025
Corinthians x Ceará – Campeonato Brasileiro
- Data: Domingo, 9 de novembro
- Hora: 16h
Ceará x Internacional – Campeonato Brasileiro
- Data: Quinta-feira, 20 de novembro
- Hora: 21h30
Mirassol x Ceará – Campeonato Brasileiro
- Data: Segunda-feira, 24 de novembro
- Hora: 19h
Ceará x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro
- Data: Sábado, 29 de novembro
- Hora: 20h30
Dezembro 2025
Flamengo x Ceará – Campeonato Brasileiro
- Data: Quarta-feira, 3 de dezembro
- Hora: horário a definir
Ceará x Palmeiras – Campeonato Brasileiro
- Data: Domingo, 7 de dezembro
- Hora: horário a definir