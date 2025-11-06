Mascote do Ceará se veste de "fantasma do rebaixamento" e provoca Fortaleza

Antes da bola rolar, a torcida alvinegro exibiu um enorme mosaico com a frase "Eu sei que vocês tremem"

O empate conquistado pelo Ceará no Clássico-Rei contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, 6, nos acréscimos do segundo tempo, foi muito comemorado pela torcida alvinegra – sobretudo por ter complicado a vida do rival no Z4 da Série A. Após o jogo, o mascote do Vovô vestiu uma roupa de “fantasma do rebaixamento” para provocar o Leão.

Embalado pelos cânticos provocadores da torcida do Ceará, o mascote se vestiu de fantasma com a letra “C” estampada, em alusão às participações do Fortaleza na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vovô correu pelo campo com o traje enquanto era ovacionado pelos torcedores alvinegros.