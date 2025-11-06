Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mascote do Ceará se veste de "fantasma do rebaixamento" e provoca Fortaleza

Antes da bola rolar, a torcida alvinegro exibiu um enorme mosaico com a frase "Eu sei que vocês tremem"
Autor Mateus Moura
O empate conquistado pelo Ceará no Clássico-Rei contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, 6, nos acréscimos do segundo tempo, foi muito comemorado pela torcida alvinegra – sobretudo por ter complicado a vida do rival no Z4 da Série A. Após o jogo, o mascote do Vovô vestiu uma roupa de “fantasma do rebaixamento” para provocar o Leão.

Embalado pelos cânticos provocadores da torcida do Ceará, o mascote se vestiu de fantasma com a letra “C” estampada, em alusão às participações do Fortaleza na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vovô correu pelo campo com o traje enquanto era ovacionado pelos torcedores alvinegros.

Na arquibancada, as provocações, como de costume, aconteceram com intensidade antes de a bola rolar. Do lado alvinegro, um grande mosaico trazia a frase “Eu sei que vocês tremem”. Do lado tricolor, uma bandeira exibia recortes de jornais destacando feitos do Fortaleza em clássicos contra o Ceará, além da imagem de um “vovô” cabisbaixo.

Em campo, rivalidade aflorada, mas sem ultrapassar os limites esportivos

Em campo, o jogo foi disputado a todo instante, com muita briga por espaço, bate-boca e princípio de confusão, mas nada que extrapolasse o limite esportivo. O Fortaleza saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo, com Adam Bareiro, e sustentou o resultado por quase toda a partida. Nos acréscimos do segundo tempo, porém, Pedro Raul empatou para o Vovô.

