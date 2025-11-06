Pedro Raul é decisivo novamente em Clássico-Rei e vira algoz do Fortaleza em 2025

O camisa 9 foi o responsável por marcar o gol de empate para o Vovô em dois duelos cruciais contra o Leão: na final do Cearense e no último clássico de 2025, pela Série A

O último Clássico-Rei da temporada teve um nome em destaque: Pedro Raul — responsável por marcar o gol de empate do Ceará nos acréscimos e acabar com a chance de vitória do Fortaleza. O centroavante fez algo parecido em um duelo anterior, no jogo da volta da final do Campeonato Cearense, tornando-se um verdadeiro algoz do Leão em 2025.

O Tricolor do Pici vencia a partida desta quinta-feira, 6, até os 45 minutos do segundo tempo, mas viu tudo desmoronar quando Pedro Raul, após um cruzamento, subiu mais alto que todos os defensores tricolores e, com uma cabeçada precisa, estufou as redes adversárias. O gol não só igualou o placar, como manteve o rival em situação complicada na zona de rebaixamento.