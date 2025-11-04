Condé defende invencibilidade no quinto Clássico-Rei pelo Ceará; veja números

Condé defende invencibilidade no quinto Clássico-Rei pelo Ceará; veja númerosEm 2025, Condé enfrentou o Fortaleza em quatro oportunidades, vencendo três delas e empatando a restante
No Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, Léo Condé chegará ao seu quinto embate contra o Fortaleza enquanto treinador do Ceará, não tendo perdido até o momento. Todos os duelos deste recorte aconteceram neste ano.
A partida desta semana, que será o último confronto das equipes na temporada, acontece às 20 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, com mando da equipe alvinegra.
Em 2025, Condé enfrentou o Tricolor em quatro oportunidades, vencendo três e empatando a restante. Foram cinco gols marcados e somente dois sofridos, conquistando um aproveitamento de 83,3%.
O primeiro embate da temporada aconteceu ainda na fase de grupos do Campeonato Cearense, em que o Ceará triunfou pelo placar de 2 a 1, em uma partida que contou com dois gols alvinegros na parte inicial do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Vovô se destacou pela solidez defensiva.
O duelo seguinte foi válido pelo primeiro jogo das finais do Estadual, e o time de Porangabuçu foi novamente vencedor após uma partida truncada. Em um confronto pouco criativo, o Ceará conseguiu abrir o placar somente aos 36 da etapa complementar, quando Fernando Sobral marcou de pênalti.
No jogo da volta, o Fortaleza saiu na frente, com um gol de Lucas Sasha, mas, por estar com um a menos, não suportou a pressão adversária, e Pedro Raul empatou a partida com um tento de cabeça, garantindo o 1 a 1 — e o bicampeonato do Vovô no Cearense.
As equipes voltaram a se enfrentar no Campeonato Brasileiro, e, novamente, o Ceará levou a melhor. Em uma nova partida de poucas oportunidades para ambos os lados, o Vovô se aproveitou de um erro na saída de bola do Leão, e Galeano marcou.
Invencibilidade dos tempos de Vitória
Em 2024, Léo Condé enfrentou o Fortaleza em uma primeira ocasião, mas, ainda como treinador do Vitória. O Leão da Barra venceu o Leão do Pici por 1 a 0, com gol de Matheuzinho, em um duelo válido pela primeira fase da Copa do Nordeste daquela temporada.