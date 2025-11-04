Condé defende invencibilidade no quinto Clássico-Rei pelo Ceará; veja números

Léo Condé está invicto contra o Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

No Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, Léo Condé chegará ao seu quinto embate contra o Fortaleza enquanto treinador do Ceará, não tendo perdido até o momento. Todos os duelos deste recorte aconteceram neste ano.

O duelo seguinte foi válido pelo primeiro jogo das finais do Estadual, e o time de Porangabuçu foi novamente vencedor após uma partida truncada. Em um confronto pouco criativo, o Ceará conseguiu abrir o placar somente aos 36 da etapa complementar, quando Fernando Sobral marcou de pênalti. No jogo da volta, o Fortaleza saiu na frente, com um gol de Lucas Sasha, mas, por estar com um a menos, não suportou a pressão adversária, e Pedro Raul empatou a partida com um tento de cabeça, garantindo o 1 a 1 — e o bicampeonato do Vovô no Cearense.