Ceará libera check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Série A

Ceará libera check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Série AAs equipes chegam para o último clássico do ano vivendo momentos distintos na Série A do Brasileirão
O Ceará divulgou a abertura dos check-ins e os preços dos ingressos para o último Clássico-Rei de 2025 que será realizado nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.
A realização dos check-ins começou na tarde deste domingo, 2, e segue conforme a ordem de prioridade, já a comercialização dos ingressos iniciou-se na manhã desta segunda-feira, 3.
Leia mais
O torcedor que desejar ir ao Castelão acompanhar o duelo da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, irá encontrar os bilhetes nas lojas físicas do clube: nos shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio, Shopping Aldeota e na sede do Vovô.
Ou através do site Vozão Tickets a partir de R$ 30. O torcedor associado pode realizar o seu check-in pelo site oficial do programa.
Confira os valores dos ingressos e check-ins para o jogo entre Ceará e Fortaleza:
- Superior Norte: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
O check-in, serviço onde os sócios garantem o direito a entrada no jogo, começou às 18 horas deste domingo, seguindo a seguinte ordem:
Domingo
18h: Vovô de Ouro
Segunda-feira
8h: O Mais Querido
9h: Campeão da Popularidade
10h: Consulado Alvinegro e Time do Povo
Momentos distintos
Apesar da rivalidade, que por si só nivela todos os clássicos, as equipes chegam para este embate em momentos e ambições diferentes na Série A.
Após empatar com o Santos, em um confronto direto na luta pela permanência, o Leão perdeu uma boa oportunidade de vencer um rival direto e se aproximar da saída da zona de rebaixamento.
No entanto, apesar deste resultado, os comandados de Martín Palermo estão em um momento de crescente no campeonato — em comparação ao próprio desempenho antes apresentado — e buscam, em uma possível vitória no clássico, o ânimo para continuar nessa batalha contra a zona de rebaixamento.
Já o Alvinegro de Porangabuçu faz um campeonato sólido desde seu início. Sempre próximo ao meio da tabela, os comandados de Léo Condé até passaram por uma sequência de derrotas recentes, mas, ao superar o Fluminense, voltaram a abrir sete pontos para o Z-4 e entraram, novamente, na zona de acesso a Copa Sul-Americana.