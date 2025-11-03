Ceará libera check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da Série A

A torcida do Vovô chega empolgada para o clássico após superar o Fluminense / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará divulgou a abertura dos check-ins e os preços dos ingressos para o último Clássico-Rei de 2025 que será realizado nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. A realização dos check-ins começou na tarde deste domingo, 2, e segue conforme a ordem de prioridade, já a comercialização dos ingressos iniciou-se na manhã desta segunda-feira, 3.

Domingo 18h: Vovô de Ouro Segunda-feira 8h: O Mais Querido

9h: Campeão da Popularidade

10h: Consulado Alvinegro e Time do Povo Momentos distintos Apesar da rivalidade, que por si só nivela todos os clássicos, as equipes chegam para este embate em momentos e ambições diferentes na Série A.