Participativo, Fernando Sobral é destaque em vitória do Ceará sobre o Fluminense

Participativo, Fernando Sobral é destaque em vitória do Ceará sobre o FluminenseCamisa 88 teve papel decisivo tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva. Ele deve ser titular contra o Fortaleza, na quinta-feira, 6
O volante Fernando Sobral foi um dos grandes destaques da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, 2. Atuando com intensidade do início ao fim, o camisa 88 teve papel decisivo tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva.
Segundo dados do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol, o jogador acertou 42 dos 47 passes que tentou, ou seja, um aproveitamento de 89%. Além disso, registrou 57 ações com a bola, uma finalização, três interceptações e três recuperações de bola.
Como ponto alto no duelo, Sobral foi um dos protagonistas no lance que abriu o placar. Pela esquerda, construiu bela jogada individual, passou por dois marcadores e cruzou para a área. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou para Galeano, que cabeceou firme da marca do pênalti para marcar o primeiro gol alvinegro.
Com o volante, o Ceará volta a campo na quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, diante do rival Fortaleza. Os times vão medir forças em jogo da 32ª rodada da Série A 2025.
