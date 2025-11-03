Participativo, Fernando Sobral é destaque em vitória do Ceará sobre o Fluminense

Camisa 88 teve papel decisivo tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva. Ele deve ser titular contra o Fortaleza, na quinta-feira, 6

O volante Fernando Sobral foi um dos grandes destaques da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo, 2. Atuando com intensidade do início ao fim, o camisa 88 teve papel decisivo tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva.

Segundo dados do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol, o jogador acertou 42 dos 47 passes que tentou, ou seja, um aproveitamento de 89%. Além disso, registrou 57 ações com a bola, uma finalização, três interceptações e três recuperações de bola.