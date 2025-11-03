Ceará divulga primeira parcial do Clássico-Rei com mais de 28 mil torcedores garantidos

Ceará divulga primeira parcial do Clássico-Rei com mais de 28 mil torcedores garantidosTorcida mandante, alvinegros já garantiram mais de vinte mil lugares na partida
Em menos de 24 horas após liberar o check-in e a venda de ingressos para o Clássico-Rei, o Ceará anunciou nesta segunda-feira, 3, que o confronto já conta com 28.158 mil torcedores garantidos. Do número total, 20.158 mil são torcedores alvinegros, enquanto 7.967 mil confirmados são tricolores.
As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 32ª rodada da Série A. A venda de ingressos para a partida ocorre virtualmente por meio do site Vozão Tickets, e presencialmente nas lojas oficiais do Ceará, mandante do duelo.
Confira os valores dos ingressos para o Clássico-Rei:
- Superior Norte: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)