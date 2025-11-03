Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará divulga primeira parcial do Clássico-Rei com mais de 28 mil torcedores garantidos

Ceará divulga primeira parcial do Clássico-Rei com mais de 28 mil torcedores garantidos

Torcida mandante, alvinegros já garantiram mais de vinte mil lugares na partida
Atualizado às Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em menos de 24 horas após liberar o check-in e a venda de ingressos para o Clássico-Rei, o Ceará anunciou nesta segunda-feira, 3, que o confronto já conta com 28.158 mil torcedores garantidos. Do número total, 20.158 mil são torcedores alvinegros, enquanto 7.967 mil confirmados são tricolores.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 32ª rodada da Série A. A venda de ingressos para a partida ocorre virtualmente por meio do site Vozão Tickets, e presencialmente nas lojas oficiais do Ceará, mandante do duelo. 

Confira os valores dos ingressos para o Clássico-Rei:

  • Superior Norte: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
  • Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
  • Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
  • Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar