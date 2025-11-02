Transmissão de Ceará x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátis

Partida entre Fluminense e Ceará pelo Brasileirão 2025 / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ceará e Fluminense se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 2, às 16 horas pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI