Transmissão de Ceará x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Ceará x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Fluminense acontece hoje, 2, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Fluminense se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 2, às 16 horas pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Ceará X Fluminense: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pela Globo e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Ceará X Fluminense: situação dos times e escalações
Ceará
Vindo de uma sequência negativa com três derrotas e um empate, o Alvinegro encara o confronto com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4.
Escalação do Ceará:
- 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Fluminense
No Fluminense, a equipe carioca terá que superar desfalques importantes. Além de Paulo Henrique Ganso e Manoel, que seguem no departamento médico, o técnico não poderá contar com Lucho Acosta e Bernal, que receberam cartão amarelo e agora estão suspensos por acúmulo de cartões.
Escalação do Fluminense:
- 4-3-3: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico:Luis Zubeldía
Dicas para acompanhar Ceará X Fluminense ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.
Ceará X Fluminense: retrospecto e últimos confrontos
Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em27 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e13 triunfos do Tricolor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.