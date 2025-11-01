Goleira do Ceará recebe alta após concussão sofrida no Clássico-Rainha

A goleira do Ceará, Lia, recebeu alta neste sábado, 1°, após sofrer uma concussão no Clássico-Rainha diante do Fortaleza no estádio Presidente Vargas. Aos oito minutos do segundo tempo, a defensora acabou acertando a trave com a nuca, chegando a ficar desacordada por alguns segundos, durante uma tentativa de defesa em uma cobrança de falta.

Após ser atendida e acordar ainda em campo, a goleira foi assistida pelo médico do Ceará, Dr. Daniel Cordeiro, que estava presente no estádio. Logo depois, seguindo o protocolo de concussão da CBF, o Vovô se encaminhou com a atleta ao Hospital Regional da Unimed, onde exames foram realizados. Sem qualquer alteração, a atleta recebeu alta médica.