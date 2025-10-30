Condé dispara contra arbitragem, mas admite superioridade do Fluminense sobre o Ceará

Condé dispara contra arbitragem, mas admite superioridade do Fluminense sobre o CearáComandante do Vovô destacou os recorrentes erros de arbitragem contra o Ceará
O Ceará saiu do Maracanã derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A, nesta quarta-feira, 29. Com o resultado, o Alvinegro permanece na 14ª colocação, com 35 pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé comentou sobre a atuação do Vovô e foi incisivo ao demonstrar sua indignação com os erros de arbitragem.
Em campo, o Ceará fez uma partida tímida, protagonizando um jogo pouco criativo diante do Fluminense. Condé, por sua vez, reconheceu o bom desempenho dos donos da casa e a atuação abaixo de sua equipe.
“Realmente não fizemos um bom jogo. No primeiro tempo até conseguimos equilibrar forças com o Fluminense, que foi um pouco melhor e criou mais chances de gol. No segundo tempo, talvez tenhamos feito o nosso pior jogo na competição. Foi muito abaixo. Não jogamos, não marcamos. Mérito do Fluminense, mas é algo que não é natural da nossa equipe”, analisou.
“Temos que nos reestruturar e buscar força. Temos dois jogos decisivos em sequência, com mando nosso, e precisamos repetir boas atuações, temos capacidade para isso”, completou o treinador.
Erros da arbitragem
Apesar da atuação abaixo, o duelo ficou marcado por uma decisão polêmica do árbitro Flávio Rodrigues, que, ainda no primeiro tempo, assinalou um toque de mão inexistente do zagueiro Marllon. A falta originou o gol que garantiu a vitória do Fluminense.
“Não vamos tirar o mérito do Fluminense, mas lamentamos muito. O jogo foi decidido em um lance marcado de forma equivocada, em uma falta que não existiu. O Ceará não tem o hábito de reclamar como outras equipes, mas, ao longo da competição, temos sido prejudicados sistematicamente. Chega uma hora em que isso causa indignação”, disparou Condé.
“Ficamos muito chateados e indignados. Foi um lance simples, para um árbitro experiente como o Flávio errar. Os atletas também ficam abalados. Não gostamos desse tipo de postura, mas infelizmente foi o que aconteceu”, completou.
Após a partida, o Vovô divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem e informando que recorrerá à CBF.
Agora, o Vovô volta à Capital, onde se prepara para enfrentar novamente o time de Luis Zubeldía. O confronto acontece no domingo, 2, às 16 horas, na Arena CVastelão pela 31ª rodadda da Série A.
