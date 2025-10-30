Condé dispara contra arbitragem, mas admite superioridade do Fluminense sobre o Ceará

Léo Condé à beira do campo pelo Ceará contra o CRB pela Série B 2024 / Crédito: Israel Simonton / Ceará SC

O Ceará saiu do Maracanã derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A, nesta quarta-feira, 29. Com o resultado, o Alvinegro permanece na 14ª colocação, com 35 pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé comentou sobre a atuação do Vovô e foi incisivo ao demonstrar sua indignação com os erros de arbitragem. Em campo, o Ceará fez uma partida tímida, protagonizando um jogo pouco criativo diante do Fluminense. Condé, por sua vez, reconheceu o bom desempenho dos donos da casa e a atuação abaixo de sua equipe.

“Não vamos tirar o mérito do Fluminense, mas lamentamos muito. O jogo foi decidido em um lance marcado de forma equivocada, em uma falta que não existiu. O Ceará não tem o hábito de reclamar como outras equipes, mas, ao longo da competição, temos sido prejudicados sistematicamente. Chega uma hora em que isso causa indignação”, disparou Condé. “Ficamos muito chateados e indignados. Foi um lance simples, para um árbitro experiente como o Flávio errar. Os atletas também ficam abalados. Não gostamos desse tipo de postura, mas infelizmente foi o que aconteceu”, completou. Após a partida, o Vovô divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem e informando que recorrerá à CBF.