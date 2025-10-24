Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseOs times se enfrentarão neste sábado, 25, na Arena Castelão, em duelo da 30ª rodada do certame nacional
Em estado de alerta na tabela de classificação, o Ceará visita o Atlético-MG neste sábado, 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direto na tabela de classificação, já que o Alvinegro, 13º colocado, tem apenas dois pontos a mais que o Galo, 15º colocado.
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: como chega o Galo
O Galo vive um momento instável e de grande pressão no Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, os comandados de Jorge Sampaoli possuem apenas dois pontos a mais que o Vitória — time que abre o Z-4 — e o Santos (16º). O jogo contra o Ceará, portanto, é visto como uma “decisão” para o clube mineiro buscar posições, inclusive a do próprio Vovô.
No returno, o Atlético-MG é quem tem a pior campanha. Em dez duelos, o time mineiro conquistou uma única vitória, sobre o Mirassol. Nos demais confrontos, amargou seis derrotas — para Grêmio, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians — e três empates, o que representa aproveitamento de apenas 20%. Neste recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu 13.
Leia mais
Apesar disso, o Alvinegro de Belo Horizonte é o sétimo melhor mandante da Série A. Com 61,5% de aproveitamento, o Galo soma 13 partidas em seus domínios, com seis vitórias, seis empates e somente uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos. O único revés ocorreu diante do Grêmio, na 20ª rodada.
Na preparação para o jogo, o técnico Jorge Sampaoli precisou lidar com cinco ausências. Entre elas estão o zagueiro Lyanco, o meia Fausto Vera e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia. Em contrapartida, os volantes Patrick Silva e Alexsander voltaram a ficar à disposição do comandante argentino e podem ser novidades entre os relacionados.
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô
Com o revés diante do Botafogo na rodada passada, o Ceará voltou a ficar em uma posição intermediária: nem tão longe do G-10, mas também não tão confortável em relação à zona de rebaixamento. Não à toa, dependendo do que acontecer diante do Atlético-MG – e aliado a combinações de resultados paralelos –, o Vovô pode alcançar a nona colocação, assim como pode cair para o 15º.
Apesar de oscilar com frequência na Série A deste ano, os comandados do técnico Léo Condé estão sendo competitivos quando precisam atuar fora de casa, principalmente no recorte mais recente de duelos. Nos últimos cinco jogos longe da capital cearense, por exemplo, o Vovô conseguiu pontuar em quatro: três empates, contra Grêmio, Vasco e Sport, e uma vitória sobre o São Paulo.
"Mais um jogo difícil, sabemos do momento delicado deles. Hoje é um confronto diretíssimo, uma decisão, estamos encarando assim. Independentemente de ser em casa ou fora, buscamos vencer. Não esperamos vida fácil. Vamos trabalhar durante essa semana para fazer um grande confronto", disse o zagueiro Willian Machado em entrevista coletiva na quarta-feira passada.
Para a partida, o Vovô segue com dois desfalques muito importantes: o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor, que também foram ausências nos últimos dois jogos. Além deles, o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também estão fora.
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: retrospecto
Na história, o Ceará enfrentou o Atlético-MG em 30 ocasiões. São sete vitórias do Vovô, oito empates e 15 triunfos do time mineiro. No primeiro turno, o clube cearense recebeu o Galo na Arena Castelão e acabou derrotado por 1 a 0. O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro
"O confronto direto em Belo Horizonte será uma oportunidade para o Ceará indicar qual campeonato disputará na reta final do Brasileirão. A quatro pontos da zona de rebaixamento, o Vovô visita um Atlético-MG pressionado e que divide as atenções com a Copa Sul-Americana. Se ganhar, o Alvinegro de Porangabuçu alivia o risco de queda, segura o Galo na parte de baixo e pode chegar à primeira página da tabela de classificação; se perder, será ultrapassado pelos donos da casa e poderá se complicar. O momento decisivo da competição exige imposição para quem não quis passar sustos", avalia o jornalista do O POVO.
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: provável escalação
Atlético-MG:
4-4-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Dudu , Hulk. Téc: Jorge Sampaoli
Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 25/10/2025
- Horário: 16 horas
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)
- VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO