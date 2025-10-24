Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,01-06-2025:Marllon em Jogo entre Ceará x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em estado de alerta na tabela de classificação, o Ceará visita o Atlético-MG neste sábado, 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direto na tabela de classificação, já que o Alvinegro, 13º colocado, tem apenas dois pontos a mais que o Galo, 15º colocado. Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: como chega o Galo O Galo vive um momento instável e de grande pressão no Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, os comandados de Jorge Sampaoli possuem apenas dois pontos a mais que o Vitória — time que abre o Z-4 — e o Santos (16º). O jogo contra o Ceará, portanto, é visto como uma “decisão” para o clube mineiro buscar posições, inclusive a do próprio Vovô.



Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Com o revés diante do Botafogo na rodada passada, o Ceará voltou a ficar em uma posição intermediária: nem tão longe do G-10, mas também não tão confortável em relação à zona de rebaixamento. Não à toa, dependendo do que acontecer diante do Atlético-MG – e aliado a combinações de resultados paralelos –, o Vovô pode alcançar a nona colocação, assim como pode cair para o 15º.

Apesar de oscilar com frequência na Série A deste ano, os comandados do técnico Léo Condé estão sendo competitivos quando precisam atuar fora de casa, principalmente no recorte mais recente de duelos. Nos últimos cinco jogos longe da capital cearense, por exemplo, o Vovô conseguiu pontuar em quatro: três empates, contra Grêmio, Vasco e Sport, e uma vitória sobre o São Paulo.

"Mais um jogo difícil, sabemos do momento delicado deles. Hoje é um confronto diretíssimo, uma decisão, estamos encarando assim. Independentemente de ser em casa ou fora, buscamos vencer. Não esperamos vida fácil. Vamos trabalhar durante essa semana para fazer um grande confronto", disse o zagueiro Willian Machado em entrevista coletiva na quarta-feira passada.



Para a partida, o Vovô segue com dois desfalques muito importantes: o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor, que também foram ausências nos últimos dois jogos. Além deles, o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também estão fora.

Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, o Ceará enfrentou o Atlético-MG em 30 ocasiões. São sete vitórias do Vovô, oito empates e 15 triunfos do time mineiro. No primeiro turno, o clube cearense recebeu o Galo na Arena Castelão e acabou derrotado por 1 a 0. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "O confronto direto em Belo Horizonte será uma oportunidade para o Ceará indicar qual campeonato disputará na reta final do Brasileirão. A quatro pontos da zona de rebaixamento, o Vovô visita um Atlético-MG pressionado e que divide as atenções com a Copa Sul-Americana. Se ganhar, o Alvinegro de Porangabuçu alivia o risco de queda, segura o Galo na parte de baixo e pode chegar à primeira página da tabela de classificação; se perder, será ultrapassado pelos donos da casa e poderá se complicar. O momento decisivo da competição exige imposição para quem não quis passar sustos", avalia o jornalista do O POVO. Atlético-MG x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Atlético-MG:

4-4-2: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Dudu , Hulk. Téc: Jorge Sampaoli Ceará:

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé