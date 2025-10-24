Atlético-MG terá cinco ausências e dois possíveis retornos contra Ceará

Júnior Santos está entre a lista de atletas do Galo que será desfalque para esse confronto / Crédito: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG terá cinco desfalques e dois possíveis retornos para encarar o Ceará neste sábado, 25, em duelo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na MRV Arena. Dentre as ausências estão o zagueiro Lyanco, o volante Fausto Vera e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia. Dentre esses, o único que não integra o Departamento Médico do Galo é o meio-campista argentino. Na derrota para o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, Fausto recebeu um cartão amarelo aos 19 minutos do segundo tempo da partida contra o Alvinegro paulista e cumprirá suspensão automática ante o Vovô.

Já Caio Maia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco ainda em janeiro desse ano, e está afastado desde então. Possíveis retornos Apesar do alto movimento no Departamento Médico do Galo, os volantes Patrick Silva e Alexsander voltaram a estar à disposição do comandante argentino e podem atuar durante alguns minutos da partida contra o Ceará. Formado nas categorias de base do clube, Patrick, de 21 anos, esteve afastado dos gramados nos últimos quatro meses, tratando uma fratura por estresse na região lombar. Até a lesão, ele já vinha tendo algumas oportunidades e pode ganhar minutos novamente contra o Vovô.

Já Alexsander também pode retornar neste sábado, 25, mas as possibilidades disso acontecer podem ser menores. Durante o duelo contra o Bolívar — o mesmo em que Cuello se lesionou — o meia de 22 anos sofreu uma entorse no joelho direito, onde, após os exames, foi constatado um problema no ligamento colateral medial. No entanto, o Atlético-MG optou por realizar um tratamento conservador, sem necessidade de um procedimento cirúrgico, realizando processos de fisioterapia. Com isso, Alexsander já esteve como opção no banco no empate do Galo contra o Independiente del Valle na última terça-feira, 21, mas acabou não entrando em campo.