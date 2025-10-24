Atlético-MG terá cinco ausências e dois possíveis retornos contra Ceará

Atlético-MG terá cinco ausências e dois possíveis retornos contra CearáO duelo entre os Alvinegros acontecerá neste sábado, 25, na Arena MRC, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O Atlético-MG terá cinco desfalques e dois possíveis retornos para encarar o Ceará neste sábado, 25, em duelo da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na MRV Arena. Dentre as ausências estão o zagueiro Lyanco, o volante Fausto Vera e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia.
Dentre esses, o único que não integra o Departamento Médico do Galo é o meio-campista argentino. Na derrota para o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, Fausto recebeu um cartão amarelo aos 19 minutos do segundo tempo da partida contra o Alvinegro paulista e cumprirá suspensão automática ante o Vovô.
No sistema defensivo, Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, não contará com Lyanco por um longo período. No início deste mês, o defensor rompeu o tendão de Aquiles esquerdo, em duelo contra o Sport, sendo submetido a tratamento cirúrgico.
Quem também teve uma lesão em uma região próxima a do zagueiro foi o atacante Cuello. Durante duelo contra o Bolívar, no último mês, o avançado argentino sofreu uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo, lesão essa que deve tirá-lo de ação de 6 a 8 meses.
Quem também deverá perder o restante da temporada são os dois outros atacantes da lista. Júnior Santos passou por uma cirurgia no início desse mês após romper os tendões adutor direito e reto abdominal, na região púbica, em vitória sobre o Mirassol.
Já Caio Maia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco ainda em janeiro desse ano, e está afastado desde então.
Possíveis retornos
Apesar do alto movimento no Departamento Médico do Galo, os volantes Patrick Silva e Alexsander voltaram a estar à disposição do comandante argentino e podem atuar durante alguns minutos da partida contra o Ceará.
Formado nas categorias de base do clube, Patrick, de 21 anos, esteve afastado dos gramados nos últimos quatro meses, tratando uma fratura por estresse na região lombar. Até a lesão, ele já vinha tendo algumas oportunidades e pode ganhar minutos novamente contra o Vovô.
Já Alexsander também pode retornar neste sábado, 25, mas as possibilidades disso acontecer podem ser menores. Durante o duelo contra o Bolívar — o mesmo em que Cuello se lesionou — o meia de 22 anos sofreu uma entorse no joelho direito, onde, após os exames, foi constatado um problema no ligamento colateral medial.
No entanto, o Atlético-MG optou por realizar um tratamento conservador, sem necessidade de um procedimento cirúrgico, realizando processos de fisioterapia.
Com isso, Alexsander já esteve como opção no banco no empate do Galo contra o Independiente del Valle na última terça-feira, 21, mas acabou não entrando em campo.
Provável time do Atlético-MG para encarar o Ceará
Apesar dos vários desfalques, e do confronto recente no meio da semana, a equipe mineira trata o embate contra o Vovô como um duelo direto na luta pela permanência na Série A.
Além disso, Sampaoli possui em seu elenco atletas consagrados no futebol brasileiro que não foram titulares no empate com o Del Valle, como os atacantes Hulk e Dudu, por exemplo. Todavia, o jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana será já na próxima terça-feira, 28.
Com isso, o provável Atlético-MG para enfrentar o Ceará tem: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana (Caio Paulista); Dudu (Rony), Hulk (Bernard).