Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para encarar Atlético-MG

Dieguinho, volante do Ceará, será desfalque contra o Atlético-MG / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

A delegação do Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira, 24, para Belo Horizonte (MG), onde enfrentará o Atlético-MG pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desfalques na derrota para o Botafogo, o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor não viajaram com o elenco. Além deles, estão fora da partida o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No último boletim divulgado pelo Departamento Médico (DM) do clube, Dieguinho estava em fase de transição e Marcos Victor seguia em tratamento com a fisioterapia. Uma nova atualização sobre o quadro clínico da dupla será divulgada neste sábado, 25, uma hora antes do confronto com o Atlético-MG.

Duelo direto na tabela O encontro entre Atlético-MG e Ceará se configura como um embate direto pelas pretensões na Série A. As equipes ocupam a mesma faixa de disputa e querem a vitória de olho no G-10, além de abrir uma vantagem do Z-4 da competição. O Ceará ocupa a 13ª colocação com 35 pontos, quatro a mais do que o primeiro time dentro da zona, o Vitória. Já o Galo é o 15º com 33. Caso o Vovô bata o rival mineiro fora de casa, o time pode subir até quatro posições. Enquanto isso, o Atlético tem a chance de alcançar a 11ª colocação. Veja a lista de relacionados do Ceará para enfrentar o Atlético-MG Goleiros

Bruno Ferreira

Fernando Miguel

Laterais

Fabiano

Rafael Ramos

Matheus Bahia

Nicolas Zagueiros

Marllon

Lacerda

Willian Machado

Éder Meio-campistas

Richardson

Zanocelo

Fernando Sobral

Lucas Lima

Vina

Mugni

Rodriguinho