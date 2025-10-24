Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para encarar Atlético-MG

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para encarar Atlético-MGNo último boletim divulgado pelo Departamento Médico (DM) do clube, Dieguinho estava em fase de transição e Marcos Victor seguia em tratamento com a fisioterapia
A delegação do Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira, 24, para Belo Horizonte (MG), onde enfrentará o Atlético-MG pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desfalques na derrota para o Botafogo, o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor não viajaram com o elenco. Além deles, estão fora da partida o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
No último boletim divulgado pelo Departamento Médico (DM) do clube, Dieguinho estava em fase de transição e Marcos Victor seguia em tratamento com a fisioterapia. Uma nova atualização sobre o quadro clínico da dupla será divulgada neste sábado, 25, uma hora antes do confronto com o Atlético-MG.
Leia mais
No duelo contra o Botafogo, o técnico Léo Condé optou por escalar Zanocelo na vaga de Dieguinho e Marlon no lugar de Marcos Victor. Para enfrentar o Galo, a tendência é que o treinador mantenha Zanocelo no meio-campo ao lado de Richardson, já que Lourenço também é desfalque. A defesa, por sua vez, deve ter mudanças.
Provável Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marllon e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Mugni (Vina); Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
Provável Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana (Caio Paulista); Dudu (Rony), Hulk (Bernard).
Duelo direto na tabela
O encontro entre Atlético-MG e Ceará se configura como um embate direto pelas pretensões na Série A. As equipes ocupam a mesma faixa de disputa e querem a vitória de olho no G-10, além de abrir uma vantagem do Z-4 da competição. O Ceará ocupa a 13ª colocação com 35 pontos, quatro a mais do que o primeiro time dentro da zona, o Vitória. Já o Galo é o 15º com 33.
Caso o Vovô bata o rival mineiro fora de casa, o time pode subir até quatro posições. Enquanto isso, o Atlético tem a chance de alcançar a 11ª colocação.
Veja a lista de relacionados do Ceará para enfrentar o Atlético-MG
Goleiros
Bruno Ferreira
Fernando Miguel
Laterais
Fabiano
Rafael Ramos
Matheus Bahia
Nicolas
Zagueiros
Marllon
Lacerda
Willian Machado
Éder
Meio-campistas
Richardson
Zanocelo
Fernando Sobral
Lucas Lima
Vina
Mugni
Rodriguinho
Atacantes
Galeano
Pedro Raul
Paulo Baya
Fernandinho
Lucca
Aylon
Com informações de Afonso RibeiroDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente