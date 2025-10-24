CEO do Ceará, Haroldo mira tri no Estadual e projeta reta final da Série A

CEO do Ceará, Haroldo mira tri no Estadual e projeta reta final da Série AO dirigente do Alvinegro participou do evento de divulgação do Campeonato Cearense de 2026 nesta quinta-feira, 23
O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, participou do evento de divulgação do Campeonato Cearense de 2026. Dentre alguns assuntos, o dirigente abordou a importância do “Manjadinho”, o desejo do Vovô em conquistar o tricampeonato estadual e as dificuldades que o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará na reta final da Série A deste ano.
Na cerimônia, realizada nessa quinta-feira, 23, foram divulgados os grupos e as datas do certame, que terá início no dia 7 de janeiro e se encerrará em 8 de março.
Leia mais
“O Campeonato Cearense é a matriz de desenvolvimento do futebol cearense, é importante. O clube dá a importância que o Campeonato Cearense merece. E a gente vem aí de um bicampeonato, esperamos conquistar um tricampeonato. Faz tempo que o clube não conquista esse tricampeonato e a gente vai em busca disso”, afirmou Haroldo.
Apesar da divulgação do evento local, foram iminentes as perguntas sobre a fase final do Brasileirão. Atualmente o Alvinegro ocupa a 13ª posição do certame, com 35 pontos conquistados — sendo quatro a mais que o Vitória, 17º colocado.
“São dez jogos pela frente, a gente vem tendo até aqui um campeonato com boa regularidade. Esperamos o mais rápido possível conquistar a pontuação que define a nossa permanência e a partir daí buscar outros objetivos”, disse.
“A gente tem sido claro desde o início que o primeiro objetivo é a permanência, não tem como ser diferente disso, é o primeiro ano de volta da Série A. A partir daí, se confirmado, se Deus quiser vai acontecer, a gente vai buscar outros objetivos. Mas até lá muita luta, muita entrega porque a gente precisa atingir a pontuação nesses dez jogos que faltam, aí e a tarefa é árdua”, concluiu.
Retomando o foco para a elite do futebol nacional. O Vovô viaja na tarde desta sexta-feira, 24, para Belo Horizonte (MG) onde, no próximo sábado, 25, enfrentará o Atlético-MG na MRV Arena, às 16 horas, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente