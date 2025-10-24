CEO do Ceará, Haroldo mira tri no Estadual e projeta reta final da Série A

Atualmente o Alvinegro ocupa a 13ª posição no Brasileirão / Crédito: FERNANDA BARROS

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, participou do evento de divulgação do Campeonato Cearense de 2026. Dentre alguns assuntos, o dirigente abordou a importância do “Manjadinho”, o desejo do Vovô em conquistar o tricampeonato estadual e as dificuldades que o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará na reta final da Série A deste ano. Na cerimônia, realizada nessa quinta-feira, 23, foram divulgados os grupos e as datas do certame, que terá início no dia 7 de janeiro e se encerrará em 8 de março.