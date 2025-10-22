Willian Machado, do Ceará, projeta jogo contra Atlético-MG: "Não esperamos vida fácil"

Vovô ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos somados. Uma vitória ante o Galo, atual 15º lugar, pode recolocar o time no G-10

"Mais um jogo difícil, sabemos do momento delicado deles. Hoje é um confronto diretíssimo, é um jogo decisivo, estamos encarando assim. Independentemente de ser em casa ou fora, a gente procura vencer. Não esperamos vida fácil. Vamos trabalhar essa semana para fazer um grande confronto", disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22.

O Ceará vai enfrentar o Atlético-MG neste sábado, 25, fora de casa, em jogo da 30ª rodada da Série A do Brasileirão. Ciente da importância do confronto, o zagueiro Willian Machado projetou o próximo compromisso e afirmou que a equipe não terá "vida fácil".

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu chega ao duelo com a missão de vencer um adversário direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O defensor, inclusive, foi questionado acerca da redução da vantagem do Vovô em relação ao Z-4, que já chegou a ser de nove pontos e agora está em quatro. De acordo com ele, o sinal de alerta sempre esteve ligado internamente.



"A gente tinha uma margem maior em relação aos clubes do Z-4, porém, a gente sempre teve ciência do nosso campeonato. Nosso sinal de alerta estava ligado desde o início da temporada porque é um campeonato muito traiçoeiro. Nós acompanhamos os resultados, mas sabemos que dependemos só de nós", pontuou.

