Rival do Ceará, Atlético-MG é o pior do returno da Série A, mas tem boa campanha em casa

Marllon e Hulk disputam lance no jogo Ceará x Atlético-MG, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

A derrota para o Botafogo, na Arena Castelão, colocou o Ceará em situação de alerta na Série A. Com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, o Vovô terá o Atlético-MG como adversário na 30ª rodada, em confronto direto na tabela, já que apenas o Internacional (14º) separa as duas equipes. O Galo vive um momento instável e de grande pressão no Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, os comandados de Jorge Sampaoli possuem apenas dois pontos a mais que o Vitória — time que abre o Z-4 — e o Santos (16º). O jogo contra o Ceará, portanto, é visto como uma “decisão” para o clube mineiro buscar posições, inclusive a do próprio Vovô.

Foram dez duelos no segundo turno, período em que o time mineiro conquistou uma única vitória, sobre o Mirassol. Nos demais confrontos, o Galo amargou seis derrotas — para Grêmio, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians —, além de três empates, o que representa aproveitamento de apenas 20%. Neste recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu 13. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Mas, em paralelo ao péssimo desempenho recente do Atlético-MG, há outra estatística que precisa ser levada em consideração: o clube é o sétimo melhor mandante da Série A. Com 61,5% de aproveitamento, o time mineiro soma 13 partidas em seus domínios, tendo seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos.