Rival do Ceará, Atlético-MG é o pior do returno da Série A, mas tem boa campanha em casa

Rival do Ceará, Atlético-MG é o pior do returno da Série A, mas tem boa campanha em casaO Galo tem somente 20% de aproveitamento no segundo turno, com apenas uma vitória
A derrota para o Botafogo, na Arena Castelão, colocou o Ceará em situação de alerta na Série A. Com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, o Vovô terá o Atlético-MG como adversário na 30ª rodada, em confronto direto na tabela, já que apenas o Internacional (14º) separa as duas equipes.
O Galo vive um momento instável e de grande pressão no Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição, os comandados de Jorge Sampaoli possuem apenas dois pontos a mais que o Vitória — time que abre o Z-4 — e o Santos (16º). O jogo contra o Ceará, portanto, é visto como uma “decisão” para o clube mineiro buscar posições, inclusive a do próprio Vovô.
Isso porque o Ceará, com 35 pontos, tem dois a mais que o Atlético-MG. Ou seja, na pior das hipóteses — que é perder —, o Alvinegro de Porangabuçu pode terminar a rodada à beira da zona de rebaixamento, com somente um ponto de margem. Para que isso aconteça, Vitória, Santos e Internacional precisam vencer seus jogos.
O melhor cenário, entretanto, é promissor: caso supere o Atlético-MG em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Vovô pode saltar para a nona colocação, também com a necessidade de uma combinação de resultados, como tropeços de Grêmio (12º), Corinthians (11º), Red Bull Bragantino (10º) e derrota do São Paulo (9º).
Atlético-MG tem a pior campanha do returno da Série A
Um detalhe que envolve a partida é que o Atlético-MG tem a pior campanha do returno. De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo ocupa a última posição da tabela considerando os jogos disputados entre a 20ª e a 29ª rodadas.
Foram dez duelos no segundo turno, período em que o time mineiro conquistou uma única vitória, sobre o Mirassol. Nos demais confrontos, o Galo amargou seis derrotas — para Grêmio, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fluminense e Corinthians —, além de três empates, o que representa aproveitamento de apenas 20%. Neste recorte, a equipe marcou quatro gols e sofreu 13.
Mas, em paralelo ao péssimo desempenho recente do Atlético-MG, há outra estatística que precisa ser levada em consideração: o clube é o sétimo melhor mandante da Série A. Com 61,5% de aproveitamento, o time mineiro soma 13 partidas em seus domínios, tendo seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 17 gols marcados e 11 sofridos.
Ao todo, o Galo venceu Botafogo, Fluminense, Internacional, Red Bull Bragantino, Mirassol e Sport; empatou com São Paulo, Vitória, Corinthians, Santos, Juventude e Cruzeiro; e perdeu apenas para o Grêmio, por 3 a 1, em jogo da 20ª rodada. O Ceará, por sua vez, tem sido regular fora de casa nos últimos cinco duelos, em que venceu um, perdeu outro e empatou três vezes.