Ceará tem a defesa menos vazada do segundo turno do Brasileirão

Junto do Flamengo, o Ceará é o time com a defesa menos vazada, tendo sofrido somente cinco gols nos oito jogos do returno

O Ceará tem, junto do Flameng o, a melhor defesa do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tanto o Vovô quanto o Mengo sofreram somente cinco gols nos oito jogos do returno, com uma média de 0,6 gol sofrido por partida, e se destacam pela solidez nas partidas.

Ao todo, o Ceará sofreu 24 gols em 26 partidas, com uma média de 0,92 gol sofrido por jogo e tem a quinta melhor defesa somando os turnos. Na estatística, o Flamengo lidera novamente, tendo sido vazado somente 13 vezes. Os cariocas são seguidos por Cruzeiro, que sofreu 20 tentos, Palmeiras, que sofreu 21 e o Botafogo, que sofreu 23.

Os segredos da sólida defesa alvinegra estão tanto na parte tática, quanto nos destaque individuais. A equipe comandada por Léo Condé tem preferência por jogar nos contra-ataques e geralmente posta sua linha de defesa de maneira recuada. A opção por se defender, muitas vezes, no 4 4 2 e a utilização de três volantes nos jogos fora de casa também podem ser apontados como fatores.

Nos destaques individuais, os números positivos que envolvem cortes, desarmes e duelos ganhos ficam a cargo do zagueiro Willian Machado e do volante Dieguinho. As intervenções de jogadores de ataque como Mugni e Galeano também ajudam a ilustrar o porquê de o Ceará ser um time tão seguro defensivamente.