Ceará é derrotado pelo Vitória por 1 a 0 e perde chance de subir na tabela da Série A

Zé Marcos foi o autor do gol da equipe baiana. Com a derrota, o Vovô segue na 11ª colocação da tabela com 31 pontos

Com a derrota, o Vovô segue na 11ª colocação da tabela com 31 pontos. Em 25 jogos disputados, foram somadas oito vitórias, sete empates e dez derrotas na competição.

O Ceará perdeu mais uma oportunidade de adentrar na primeira parte da tabela da Série A do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, 2, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado em 1 a 0 pelo Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, pela 26ª rodada do torneio nacional. Zé Marcos foi o autor do gol da equipe baiana.

O time comandado por Léo Condé terá uma nova oportunidade de buscar uma vaga na primeira página da tabela no próximo domingo, 5, quando irá receber o Santos às 20h30min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do certame nacional. Para o duelo, o clube já conta com a presença confirmada de mais de 20 mil torcedores.

Vitória x Ceará: como foi o jogo

Após a vitória diante do São Paulo, fora de casa, a expectativa era de que o Ceará conseguisse repetir uma boa atuação como visitante — condição na qual vinha apresentando resultados consistentes. Contra o Vitória, porém, a equipe comandada por Léo Condé entrou desligada, com postura recuada, e acabou cedendo a iniciativa do jogo desde os primeiros minutos. Os donos da casa aproveitaram esse cenário para pressionar e impor seu ritmo.

O domínio do Leão da Barra foi tão evidente que o Ceará só conseguiu finalizar pela primeira vez aos 12 minutos, em uma cobrança de falta de Lourenço. O meia bateu com qualidade, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa sem maiores dificuldades. As outras tentativas do Vovô na primeira etapa também não levaram perigo real ao adversário, mesmo quando o time tentou adiantar as linhas e esboçar uma pressão nos instantes finais do primeiro tempo.

Do outro lado, o Vitória foi consistente em transformar o volume ofensivo em oportunidades. Após insistir nas bolas paradas, conseguiu abrir o placar em sua quarta cobrança de escanteio. Aos 18 minutos, Zé Marcos subiu bem e cabeceou firme para baixo, sem chances de defesa para Bruno Ferreira.