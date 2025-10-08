Fernandinho avalia disputa no ataque, elogia Galeano e brinca: "Tem cinco pulmões"

Fernandinho retornou aos titulares no jogo passado / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O atacante Fernandinho, do Ceará, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 8, no CT de Porangabuçu. O camisa 77 foi titular na vitória de 3 a 0 sobre o Santos. Na entrevistam, um dos assuntos foi a disputa por posição, onde o atleta alvinegro valorizou os companheiros de time. Segundo Fernandinho, o também atacante Antonio Galeano é crucial para equipe devido o seu empenho defensivo, ajudando inclusive os atacantes do lado oposto a terem mais conforto para jogar.