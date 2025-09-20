Com empate, Ceará chega a oitava partida sem vencer o Bahia

O Vovô saiu na frente, mas perdeu ritmo na segunda etapa e sofreu um empate do Bahia / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

O Ceará ficou somente no empate com o Bahia na noite deste sábado, 20. O duelo, que ocorreu na Arena Castelão, terminou no placar de 1 a 1 e com isso, o tabu de invencibilidade dos tricolores sobre os alvinegros chega a oito partidas. O gol dos donos da casa foi marcado por Lourenço, enquanto Willian José deixou tudo igual para os visitantes. Este foi o último embate entre as equipes em 2025, ano onde o Esquadrão de aço venceu o Alvinegro de Porangabuçu três vezes e empatou o duelo citado. A última vitória do Vovô sobre a equipe de Salvador aconteceu em 2021.