Com empate, Ceará chega a oitava partida sem vencer o Bahia

O Ceará ficou somente no empate com o Bahia na noite deste sábado, 20. O duelo, que ocorreu na Arena Castelão, terminou no placar de 1 a 1 e com isso, o tabu de invencibilidade dos tricolores sobre os alvinegros chega a oito partidas. O gol dos donos da casa foi marcado por Lourenço, enquanto Willian José deixou tudo igual para os visitantes.
Este foi o último embate entre as equipes em 2025, ano onde o Esquadrão de aço venceu o Alvinegro de Porangabuçu três vezes e empatou o duelo citado. A última vitória do Vovô sobre a equipe de Salvador aconteceu em 2021.
O jogo em questão aconteceu no dia 1º de maio de 2021, quando Jael marcou de falta e no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), garantiu a vantagem da final da Copa do Nordeste daquela temporada.
Desde então, foram outros oito confrontos, com seis vitórias do Bahia e dois empates. Entre estas vitórias, está justamente o jogo da volta da final citada, vencida pelos visitantes por 2 a 1 e a equipe baiana terminou campeã do nordeste nos pênaltis.
O primeiro dos três triunfos tricolores em 2025 foi um 3 a 2 pela primeira fase da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), onde o Tricolor da Boa Terra utilizou uma equipe alternativa, abriu 3 a 0 e viu a equipe visitante ganhar terreno, diminuir a vantagem e brigar por um empate nos minutos finais.
No Campeonato Brasileiro, os times ficaram frente a frente pela primeira vez na quinta rodada do certame. Novamente na Fonte Nova, as equipes fizeram um jogo parelho e o Bahia saiu vencedor pela vantagem de um gol. Everton Ribeiro, aos 14 minutos de acréscimo da segunda etapa, fez de pênalti e manteve a invencibilidade do Bahia de pé.
O embate anterior ao jogo deste sábado foi válido pela semifinal da Copa do Nordeste, em partida novamente disputada na capital baiana. Com um gol do atacante Tiago, no último lance do embate, o Bahia venceu mais um duelo entre as equipes e eliminou o Vovô da competição regional.