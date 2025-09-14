Com um a menos, Ceará arranca empate do Vasco nos acréscimos pela Série A

Com um a menos, Ceará arranca empate do Vasco nos acréscimos pela Série AMesmo pressionado e com um a menos, o Ceará não desistiu. Aos 49, Léo Jardim espalmou chute forte de Pedro Henrique e Pedro Henrique apareceu para empatar
O Ceará arrancou um empate por 2 a 2 diante do Vasco, neste domingo, 14, em São Januário, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Rodriguinho, o Alvinegro conseguiu reagir já nos acréscimos, com gol de Pedro Henrique, e somou um ponto importante fora de casa.
O jogo começou com pressão vascaína e gol de Philippe Coutinho em cobrança de falta. O Ceará respondeu ainda na primeira etapa: Paulo Baya finalizou de fora da área, Léo Jardim defendeu e Galeano aproveitou o rebote para empatar. Antes do intervalo, o goleiro vascaíno ainda fez duas defesas decisivas para evitar a virada alvinegra.
Na etapa final, o equilíbrio seguiu até a expulsão de Rodriguinho, que complicou a situação do time cearense. Com vantagem numérica, o Vasco voltou à frente do placar aos 34 minutos, quando Andrés Gómez cruzou rasteiro e Carlos Cuesta finalizou no canto para fazer 2 a 1.
Mesmo pressionado e com um a menos, o Ceará não desistiu. Aos 49, Willian Machado lançou Fernandinho, que ganhou na disputa com Paulo Henrique e bateu forte. Léo Jardim espalmou, mas Pedro Henrique apareceu para completar e decretar o empate por 2 a 2.
Com o resultado, o Ceará chegou aos 27 pontos, na 12ª colocação, e manteve distância de cinco pontos para o Z-4, que tem o Vitória com 22. O próximo compromisso será no sábado, 20, às 18h30min, contra o Bahia, na Arena Castelão.