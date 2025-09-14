Com um a menos, Ceará arranca empate do Vasco nos acréscimos pela Série A

Pedro Raul em disputa pela bola. Ceará enfrenta o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro, pela Série A do Brasileirão / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC_

O Ceará arrancou um empate por 2 a 2 diante do Vasco, neste domingo, 14, em São Januário, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Rodriguinho, o Alvinegro conseguiu reagir já nos acréscimos, com gol de Pedro Henrique, e somou um ponto importante fora de casa. O jogo começou com pressão vascaína e gol de Philippe Coutinho em cobrança de falta. O Ceará respondeu ainda na primeira etapa: Paulo Baya finalizou de fora da área, Léo Jardim defendeu e Galeano aproveitou o rebote para empatar. Antes do intervalo, o goleiro vascaíno ainda fez duas defesas decisivas para evitar a virada alvinegra.