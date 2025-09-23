São Paulo pode ter retorno de Oscar e Lucas durante a semana

Lucas Moura e Oscar podem retornar a lista de relacionados do São Paulo / Crédito: montagem sobre fotos de: Rubens Chiri/São Paulo FC e Erico Leonan/São Paulo FC

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 28, o São Paulo pode ter o retorno de dois jogadores importantes durante a semana. Lucas e Oscar, meio-campistas considerados titulares, estão fora de combate a algum tempo e podem retornar, ao menos, a lista de relacionados no duelo contra a LDU, que ocorre na quinta-feira, 25. Antes de enfrentar o Vovô, o Soberano recebe a equipe equatoriana em casa, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Tendo perdido a primeira partida por 2 a 0, o retorno de atletas com tamanha qualidade técnica e poder de decisão é considerado de suma importância para o jogo de volta.