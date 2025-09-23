São Paulo pode ter retorno de Oscar e Lucas durante a semana

Adversário do Ceará, São Paulo pode ter retorno de Lucas e Oscar durante a semanaAntes de enfrentar o Vovô, o Soberano recebe a LDU em casa, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores
Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 28, o São Paulo pode ter o retorno de dois jogadores importantes durante a semana. Lucas e Oscar, meio-campistas considerados titulares, estão fora de combate a algum tempo e podem retornar, ao menos, a lista de relacionados no duelo contra a LDU, que ocorre na quinta-feira, 25.
Antes de enfrentar o Vovô, o Soberano recebe a equipe equatoriana em casa, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Tendo perdido a primeira partida por 2 a 0, o retorno de atletas com tamanha qualidade técnica e poder de decisão é considerado de suma importância para o jogo de volta.
Leia mais
Herói na conquista da Copa do Brasil de 2023, o meia-atacante Lucas Moura vem sofrendo com problemas no joelho. O atleta sofreu uma lesão em março, que o deixou fora dos gramados por três meses. No retorno, queixou-se de dores recorrentes no joelho, sendo submetido a uma artroscopia, que desde o dia 30 de agosto, deixou o atleta fora de combate.
O que anima o torcedor tricolor é que o atleta já treina com bola e apresenta evolução gradual na forma física. "O meia-atacante Lucas, que realizou artroscopia no joelho direito no dia 30 de agosto, participou de todo o treino com bola e deu mais um passo em sua recuperação", afirma o São Paulo em comunicado.
Já Oscar sofreu uma lesão nas vértebras L1, L2 e L3 da lombar após cair de mau jeito em um clássico contra o Corinthians. Desde então, o camisa 8 já perdeu 14 partidas, mas, se mostra próximo de um retorno. O jogador treina sem limitações desde a sexta-feira, 19, sendo cogitado no banco para a partida contra o Santos, mas foi poupado por opção da comunicação técnica.
Mesmo que a dupla retorne para o duelo contra a LDU, a expectativa é que ambos saiam do banco nos minutos finais e caso o São Paulo tenha chances de se classificar ou levar a partida para os pênaltis. Contra o Ceará, caso voltem a ser relacionados, a tendência é que ambos os jogadores também tenham poucos minutos, tendo em vista o tempo que ficaram sem atuar.