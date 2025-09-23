Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo pode ter retorno de Oscar e Lucas durante a semana

Adversário do Ceará, São Paulo pode ter retorno de Lucas e Oscar durante a semana

Antes de enfrentar o Vovô, o Soberano recebe a LDU em casa, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 28, o São Paulo pode ter o retorno de dois jogadores importantes durante a semana. Lucas e Oscar, meio-campistas considerados titulares, estão fora de combate a algum tempo e podem retornar, ao menos, a lista de relacionados no duelo contra a LDU, que ocorre na quinta-feira, 25.

Antes de enfrentar o Vovô, o Soberano recebe a equipe equatoriana em casa, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Tendo perdido a primeira partida por 2 a 0, o retorno de atletas com tamanha qualidade técnica e poder de decisão é considerado de suma importância para o jogo de volta.

Leia mais

Herói na conquista da Copa do Brasil de 2023, o meia-atacante Lucas Moura vem sofrendo com problemas no joelho. O atleta sofreu uma lesão em março, que o deixou fora dos gramados por três meses. No retorno, queixou-se de dores recorrentes no joelho, sendo submetido a uma artroscopia, que desde o dia 30 de agosto, deixou o atleta fora de combate.

O que anima o torcedor tricolor é que o atleta já treina com bola e apresenta evolução gradual na forma física. "O meia-atacante Lucas, que realizou artroscopia no joelho direito no dia 30 de agosto, participou de todo o treino com bola e deu mais um passo em sua recuperação", afirma o São Paulo em comunicado.

Já Oscar sofreu uma lesão nas vértebras L1, L2 e L3 da lombar após cair de mau jeito em um clássico contra o Corinthians. Desde então, o camisa 8 já perdeu 14 partidas, mas, se mostra próximo de um retorno. O jogador treina sem limitações desde a sexta-feira, 19, sendo cogitado no banco para a partida contra o Santos, mas foi poupado por opção da comunicação técnica.

Mesmo que a dupla retorne para o duelo contra a LDU, a expectativa é que ambos saiam do banco nos minutos finais e caso o São Paulo tenha chances de se classificar ou levar a partida para os pênaltis. Contra o Ceará, caso voltem a ser relacionados, a tendência é que ambos os jogadores também tenham poucos minutos, tendo em vista o tempo que ficaram sem atuar.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar