Condé exalta "desempenho equilibrado" do Ceará em empate contra o Bahia

Treinador destacou o volume ofensivo do Alvinegro com nova composição no ataque
Lara Santos Autor
Em jogo válido pela 24ª rodada da Série A, o Ceará saiu na frente diante do Bahia, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo, na Arena Castelão. Após a partida, o técnico Léo Condé destacou a atuação da equipe, que mesmo sem a vitória conseguiu apresentar um bom desempenho diante da torcida. O treinador reconheceu a dificuldade do confronto, mas ressaltou os pontos positivos deixados pelo time.

“No primeiro tempo, o Bahia tinha a posse de bola, mas quando a gente conseguia roubar a bola, definia rápido as jogadas, então criamos boas situações de gols. No segundo tempo, o Bahia voltou um pouco melhor, mas mesmo assim a gente não deixou de dar preocupação a eles”, avaliou Condé.

O treinador também reforçou a consistência da campanha e a entrega do elenco em campo, apesar dos desfalques. “A gente está fazendo uma campanha consistente. É claro que gostaríamos de vencer, principalmente diante do nosso torcedor. Mas o torcedor que veio aqui ficou orgulhoso da equipe, que mais uma vez entregou tudo dentro de campo. Jogamos muito desfalcados, por lesão, cartão e até por força de contrato de alguns atletas. Mesmo com todos esses problemas, conseguimos nos mobilizar e fazer um bom jogo”, acrescentou o técnico.

Ausência de Pedro Raul

Para o duelo contra o Bahia, o Vovô não contou com Pedro Raul. O atacante sofreu um edema na região do quadril durante os treinos e foi vetado. Sem o artilheiro, Condé escalou Aylon, Galeano e Paulo Baya no setor ofensivo e avaliou que a equipe conseguiu manter a competitividade.

“Galeano e Paulo conseguiram participar da marcação e fazer boas transições, tiveram três situações de finalização, e o Aylon também ajudou e abriu espaço para os dois. Mas claro que perdemos a referência do Pedro Raul, que é um bom cabeceador e faz o trabalho de pivô, então tivemos que buscar outras situações, mas criamos bem. Nosso volume ofensivo me agradou”, disse.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira, 29, quando enfrenta o São Paulo no Morumbis, pela 25ª rodada da Série A. Segundo Condé, o foco da preparação será recuperar os atletas que atuaram diante do Bahia e dar mais ritmo aos que não entraram em campo.

