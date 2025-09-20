Ceará soma apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos da temporada

As únicas vitórias recentes ocorreram contra o Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 1, no Mineirão, e sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Gigante da Boa Vista

O empate do Ceará diante do Bahia, neste sábado, 20,, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro, terminou em 1 a 1. Apesar de não ter prejudicado a posição do Alvinegro na tabela, o resultado evidenciou o momento instável da equipe, que acumula somente duas vitórias nos últimos 12 compromissos da temporada.

Desde o confronto contra o Corinthians, em 16 de julho, quando foi derrotado por 1 a 0, o Vovô somou seis reveses e quatro igualdades no período. Entre esses duelos, apenas um não foi pelo Brasileirão: a semifinal da Copa do Nordeste, em que o time foi eliminado justamente pelo Bahia, após derrota por 1 a 0.