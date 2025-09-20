Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará soma apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos da temporada

As únicas vitórias recentes ocorreram contra o Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 1, no Mineirão, e sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Gigante da Boa Vista
O empate do Ceará diante do Bahia, neste sábado, 20,, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro, terminou em 1 a 1. Apesar de não ter prejudicado a posição do Alvinegro na tabela, o resultado evidenciou o momento instável da equipe, que acumula somente duas vitórias nos últimos 12 compromissos da temporada.

Desde o confronto contra o Corinthians, em 16 de julho, quando foi derrotado por 1 a 0, o Vovô somou seis reveses e quatro igualdades no período. Entre esses duelos, apenas um não foi pelo Brasileirão: a semifinal da Copa do Nordeste, em que o time foi eliminado justamente pelo Bahia, após derrota por 1 a 0.

As únicas vitórias recentes ocorreram contra o Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 1, no Mineirão, e sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Gigante da Boa Vista.

Nesse recorte, o Ceará foi superado por Corinthians, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Bahia e Juventude. Três dessas derrotas aconteceram como mandante, fator que acende o sinal de alerta em relação ao desempenho da equipe no Castelão.

Atualmente, o clube ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos. Mesmo sem conseguir um triunfo nesta rodada, a distância para a zona de rebaixamento permanece em seis pontos.

