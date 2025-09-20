Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artilheiro do Ceará, Pedro Raul se lesiona e é desfalque contra o Bahia

Atacante não foi relacionado para o jogo contra o Bahia devido a uma lesão no quadril
Lara Santos
Lara Santos
Antes do confronto contra o Bahia pela Série A, neste sábado, 20, o Ceará atualizou a situação do departamento médico e confirmou apenas dois nomes em tratamento: Pedro Raul e Lucas Mugni.

O atacante, que vinha participando normalmente dos treinamentos, foi diagnosticado com um edema na musculatura do quadril. O problema foi detectado após exames realizados durante a semana e o jogador acabou vetado da lista de relacionados para enfrentar o Esquadrão de Aço. Ainda não há prazo definido para o retorno do camisa nove.

Já o meia argentino segue em processo de transição. Mugni se recupera de lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida na derrota contra o Juventude, no início do mês. O atleta realiza atividades específicas com a preparação física antes de ser reintegrado ao restante do elenco.

Mudanças contra o Bahia

Para suprir a ausência do artilheiro do Vovô, Condé escolheu Paulo Baya para formar o ataque ao lado de Aylon e Galeano. Esta, aliás, será a primeira partida de Baya como titular pelo Vovô. O camisa 17 já havia entrado em campo contra RB Bragantino, Grêmio e Vasco; em todas as ocasiões, ele atuou no segundo tempo.

Já Lucas Mugni, titular absoluto de Condé e uma das principais peças do elenco alvinegro, está sendo substituído por Lourenço desde sua lesão, na 22ª rodada. 

Ceará x Bahia

No Gigante da Boa Vista, o Vovô recebe o Esquadrão com o objetivo de retornar ao G-10 e aumentar a distância da zona de rebaixamento, que atualmente é de seis pontos. 

O Bahia, por sua vez, vem de uma sequência negativa e tem como principal objetivo vencer o Alvinegro para retornar ao quarto lugar da Série A, posição que perdeu para o Mirassol na última rodada. 

