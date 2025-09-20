Willian Machado elogia postura do Ceará e lamenta falha defensiva

Willian Machado elogia postura do Ceará e lamenta falha defensivaO atleta falou sobre o volume ofensivo apresentado pelo Ceará durante o jogo, mas lamentou as chances perdidas
O Ceará ficou somente no empate com o Bahia, na noite deste sábado, 20, na Arena Castelão, em duelo que contou com os gols de Lourenço, pelos donos da casa, e Willian José, pelos visitantes. Após o 1 a 1 entre os alvinegros e os tricolores, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista pós-jogo.
Em sua fala, o defensor do Vovô valorizou o bom futebol apresentado por ambas as equipes e ressaltou os aportes financeiros feitos pelo time baiano durante o ano.
"Creio que foi um jogo muito disputado. A equipe do Bahia é uma equipe muito forte, tem um investimento muito alto, sabemos de todo esse contexto. Creio que fizemos uma boa partida, duelamos, mas a equipe deles também fez uma grande partida", disse.
Wilian Machado também falou sobre o volume ofensivo apresentado pelo Ceará durante o jogo, mas lamentou as chances perdidas. O defensor manteve um discurso otimista para a sequência do campeonato e manteve o foco para a próxima partida.
"Foi um jogo onde as duas equipes tiveram chances. Acho que se a gente soubesse aproveitar um pouquinho mais as (nossas) chances, teríamos vencido o jogo. Uma das poucas chances claras que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol, em uma falha defensiva nossa", afirma
"É levantar a cabeça, entender o nosso momento, saber que apesar dos resultados a gente está fazendo boas partidas e concentrar, trabalhar para o próximo jogo para que a gente possa fazer mais uma grande partida fora de casa e aproveitar as chances que a gente tiver para sair com a vitória", conclui.