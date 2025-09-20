Willian Machado elogia postura do Ceará e lamenta falha defensiva

O zagueiro é um dos destaques do Alvinegro no ano / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará ficou somente no empate com o Bahia, na noite deste sábado, 20, na Arena Castelão, em duelo que contou com os gols de Lourenço, pelos donos da casa, e Willian José, pelos visitantes. Após o 1 a 1 entre os alvinegros e os tricolores, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista pós-jogo. Em sua fala, o defensor do Vovô valorizou o bom futebol apresentado por ambas as equipes e ressaltou os aportes financeiros feitos pelo time baiano durante o ano.