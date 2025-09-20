Amarelado contra o Bahia, Aylon será desfalque em jogo contra o São Paulo

No empate do Ceará diante do Bahia, na noite deste sábado, 20, Aylon recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque na próxima rodada por suspensão automática. O camisa 11 já havia sido advertido contra Cruzeiro e Mirassol e agora fica fora do duelo contra o São Paulo.

Sem Aylon, o técnico Léo Condé acumula mais uma baixa no setor ofensivo. Além do atacante, o Ceará também não conta com o artilheiro Pedro Raul, que sofreu um edema na musculatura do quadril durante os treinos e permanece sob cuidados do departamento médico, ainda sem previsão de retorno.