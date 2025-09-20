Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amarelado contra o Bahia, Aylon será desfalque em jogo contra o São Paulo

Amarelado contra o Bahia, Aylon será desfalque em jogo contra o São Paulo

Atacante é o segundo desfalque confirmado no setor ofensivo do Vovô
Autor Lara Santos
No empate do Ceará diante do Bahia, na noite deste sábado, 20, Aylon recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque na próxima rodada por suspensão automática. O camisa 11 já havia sido advertido contra Cruzeiro e Mirassol e agora fica fora do duelo contra o São Paulo.

Sem Aylon, o técnico Léo Condé acumula mais uma baixa no setor ofensivo. Além do atacante, o Ceará também não conta com o artilheiro Pedro Raul, que sofreu um edema na musculatura do quadril durante os treinos e permanece sob cuidados do departamento médico, ainda sem previsão de retorno.

Diante das ausências, Condé deverá fazer ajustes na equipe titular para encarar o São Paulo fora de casa. Para o setor ofensivo, o treinador alvinegro terá à disposição: Pedro Henrique, Paulo Baya, Galeano, Rodriguinho, Fernandinho, Guilherme e Lucca. 

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo na segunda-feira, 29, quando enfrenta o Tricolor Paulista no Morumbis, em São Paulo (SP), às 20 horas, pela 25ª rodada da Série A. Adversário do Vovô, o São Paulo é o atual 7º colocado da tabela, com 35 pontos somados — sete a mais que o Ceará.

