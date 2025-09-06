Condé se torna o técnico com mais dias seguidos à frente do Ceará no século 21; veja ranking

Léo Condé, técnico do Ceará, vem alcançando marcas importantes no clube / Crédito: Samuel Setubal

O trabalho de Léo Condé não se limita apenas aos resultados em campo. O treinador vem escrevendo também uma trajetória de peso na história do Ceará. Isso porque neste sábado, 6, o mineiro de 47 anos alcançou a marca de 428 dias seguidos no comando do Alvinegro de Porangabuçu, se tornando o técnico com a passagem mais longa e ininterrupta pelo clube neste século. Com mais de um ano em solo cearense, o comandante iniciou sua trajetória com um resultado adverso: derrota para o Santos no dia 5 de julho de 2024, em confronto pela Série B. Todavia, como é de ciência geral, o trabalho ganhou corpo e conquistou torcida, elenco e diretoria.

As projeções, por sinal, podem torná-lo ainda mais histórico. Se o treinador permanecer no cargo até o fim do Brasileirão, em 7 de dezembro, chegará a 520 dias consecutivos, o que o colocará a apenas um de igualar Caiçara, técnico que comandou o Vovô entre 1975 e 1976. Mais à frente, caso renove contrato até 2026 e cumpra o vínculo até o fim — desejo da diretoria —, Condé atingirá 909 dias no comando do Alvinegro, se tornando o treinador com mais tempo consecutivo no cargo em todos os tempos, superando nomes como Vitório Teixeira e o próprio Caiçara.