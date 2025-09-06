Condé se torna o técnico com mais dias seguidos à frente do Ceará no século 21; veja ranking

Condé se torna o técnico com mais dias seguidos à frente do Ceará no século 21; veja rankingComandante alvinegro alcança marca de 428 dias ininterruptos no clube e agora é o 8º técnico mais longevo da história
O trabalho de Léo Condé não se limita apenas aos resultados em campo. O treinador vem escrevendo também uma trajetória de peso na história do Ceará. Isso porque neste sábado, 6, o mineiro de 47 anos alcançou a marca de 428 dias seguidos no comando do Alvinegro de Porangabuçu, se tornando o técnico com a passagem mais longa e ininterrupta pelo clube neste século.
Com mais de um ano em solo cearense, o comandante iniciou sua trajetória com um resultado adverso: derrota para o Santos no dia 5 de julho de 2024, em confronto pela Série B. Todavia, como é de ciência geral, o trabalho ganhou corpo e conquistou torcida, elenco e diretoria.
Dono de um comportamento reservado e determinado, Condé recalculou a rota do Ceará, reconduziu a equipe à elite do futebol brasileiro e ergueu o Campeonato Cearense de 2025. Além das conquistas, ele conseguiu dar ao time uma identidade competitiva e trouxe estabilidade a um cargo tradicionalmente marcado por mudanças constantes.
"A continuidade do Condé no Ceará se deve muito ao mérito que ele conquistou desde quando ele chega no Ceará. Era situação muito adversa na Série B do ano passado e conseguiu se reinventar. Nesse ano de 2025 mais ainda, conquistando não só o Campeonato Cearense, mas fazendo uma boa campanha de Série A mesmo com as limitações que o Ceará tem. A maneira como ele conduziu todo esse processo mostra muita serenidade e foco. O caminho que o Ceará adotou com o Condé foi bom para os dois, tanto para o clube como também para o próprio treinador", avalia Thiago Minhoca, comentarista esportivo da Rádio O POVO CBN.
No último dia 21 de agosto, o treinador já havia ultrapassado Guto Ferreira, que somou 412 dias entre 2020 e 2021, e assumido a segunda colocação entre os técnicos mais longevos do Ceará no século XXI. Agora, ao atingir os 428 dias, supera Sérgio Soares, que permaneceu 427 dias entre 2013 e 2014, assumindo o topo desse ranking no século. O levantamento foi feito pelo historiador Mauro Bastos e pelo educador museal do Ceará, Gabriel Arcelino.
As projeções, por sinal, podem torná-lo ainda mais histórico. Se o treinador permanecer no cargo até o fim do Brasileirão, em 7 de dezembro, chegará a 520 dias consecutivos, o que o colocará a apenas um de igualar Caiçara, técnico que comandou o Vovô entre 1975 e 1976.
Mais à frente, caso renove contrato até 2026 e cumpra o vínculo até o fim — desejo da diretoria —, Condé atingirá 909 dias no comando do Alvinegro, se tornando o treinador com mais tempo consecutivo no cargo em todos os tempos, superando nomes como Vitório Teixeira e o próprio Caiçara.
Além da longevidade, o mineiro de 47 anos já soma 68 jogos oficiais pelo clube, sendo 34 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. Embora ainda atrás de Guto Ferreira em número de partidas em uma única passagem — foram 94 entre 2020 e 2021 —, Condé se aproxima gradualmente e tem totais condições de alcançar e até superar essa marca.
Top 10 – Treinadores com mais dias consecutivos no Ceará
- Vitório Teixeira – 749 dias (1939-41)
- Caiçara – 735 dias (1980-82)
- Vitório Teixeira – 574 dias (1947-48)
- Caiçara – 521 dias (1975-76)
- Vitório Teixeira – 497 dias (1942-43)
- Dimas Filgueiras – 466 dias (1994-95)
- Janos Tatray – 445 dias (1961-62)
- Léo Condé – 428 dias (2024-?)
- Sérgio Soares – 427 dias (2013-14)
- Guto Ferreira – 412 dias (2020-21)