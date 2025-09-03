Lucca exalta Ceará, elogia cidade e afirma: "Estou louco para jogar"Natural de Fortaleza, o atacante de 22 anos retorna ao clube de Porangabuçu após passagem pelo Internacional
Novo reforço do Ceará, o atacante Lucca foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quarta-feira, 3, no CT de Porangabuçu. Cria da base alvinegra, o jogador retorna ao time após passagem no Internacional.
Para ele, a volta ao Vovô é significativa pela oportunidade de atuar novamente onde foi formado como pessoa e atleta.
"O Ceará, para mim, é quase tudo. Ele me formou como atleta e pessoa, me deu acesso aos primeiros sonhos de criança. É muito bom estar aqui, é um prazer estar vestindo essa camisa de novo. Espero ter momentos incríveis. Para minha esposa, que a gente casou e esperava ficar muito tempo fora, estar de volta é muito bom. Eu falava para todo mundo lá (Porto Alegre), que é a melhor cidade do mundo (Fortaleza)", comentou.
Leia mais
Ainda na coletiva, Lucca enalteceu o elenco do Alvinegro na temporada e reforçou que deseja ajudar o grupo para alcançar os objetivos. Aos 22 anos, ele assinou contrato com o clube até o fim de 2027.
"O Ceará tem feito um bom trabalho, vi que é um grupo de jogadores que todo mundo trabalha. Não tem briga de ego, nada disso, fiquei muito feliz de estar nesse ambiente. Eu estou aqui para fazer minha função, sou centroavante e vivo de gols. Tenho certeza que as coisas vão fluir. Quero ajudar dando assistência ou fazendo gol."
Na sequência, o centroavante foi questionado se já pode atuar no próximo compromisso da equipe, no dia 14, domingo, diante do Vasco. Em resposta, ele foi enfático ao afirmar que "está louco para jogar".
"Estou preparado, pronto e louco para jogar. É um prazer trabalhar com o Léo, quero seguir o que ele gosta. Fiz muitos jogos antes da parada e depois não tive mais chances, mas continuei treinando muito bem", destacou Lucca.
Mais elogios para a cidade
Em outro momento, o jogador voltou a elencar a cidade de Fortaleza como um dos motivos para o retorno e chegou a revelar, em tom de brincadeira, que sua paixão pela capital cearense é ponto de discussão com a esposa.
"Foi um conjunto de motivos para voltar. Eu queria ter mais espaço e estou na minha cidade. É aqui que eu cresci e todas as férias eu venho e não quero sair. Até entro em conflito com minha esposa porque ela quer viajar e eu quero sempre voltar para cá."
Concorrência com Pedro Raul
Perguntado sobre disputar posição com Pedro Raul, artilheiro do Ceará no ano, Lucca afirmou que "quer aprender" com o camisa 9 e não descartou a possibilidade da dupla jogar junta.
"Eu tenho uma grande admiração pelo Pedro Raul, sei das qualidades dele e ele vem fazendo muitos gols. Com certeza quero aprender com ele, chego para ajudar. Quem vai decidir é o Léo. Seja como for, quero ajudar, quero ter meu espaço [...] Acho que dá pra gente jogar junto, tenho mobilidade", disse.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente