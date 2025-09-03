Lucca exalta Ceará, elogia cidade e afirma: "Estou louco para jogar"

Lucca, atacante do Ceará, durante apresentação oficial no CT de Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Novo reforço do Ceará, o atacante Lucca foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quarta-feira, 3, no CT de Porangabuçu. Cria da base alvinegra, o jogador retorna ao time após passagem no Internacional. Para ele, a volta ao Vovô é significativa pela oportunidade de atuar novamente onde foi formado como pessoa e atleta.

Na sequência, o centroavante foi questionado se já pode atuar no próximo compromisso da equipe, no dia 14, domingo, diante do Vasco. Em resposta, ele foi enfático ao afirmar que "está louco para jogar". "Estou preparado, pronto e louco para jogar. É um prazer trabalhar com o Léo, quero seguir o que ele gosta. Fiz muitos jogos antes da parada e depois não tive mais chances, mas continuei treinando muito bem", destacou Lucca.

Mais elogios para a cidade Em outro momento, o jogador voltou a elencar a cidade de Fortaleza como um dos motivos para o retorno e chegou a revelar, em tom de brincadeira, que sua paixão pela capital cearense é ponto de discussão com a esposa. "Foi um conjunto de motivos para voltar. Eu queria ter mais espaço e estou na minha cidade. É aqui que eu cresci e todas as férias eu venho e não quero sair. Até entro em conflito com minha esposa porque ela quer viajar e eu quero sempre voltar para cá." Concorrência com Pedro Raul Perguntado sobre disputar posição com Pedro Raul, artilheiro do Ceará no ano, Lucca afirmou que "quer aprender" com o camisa 9 e não descartou a possibilidade da dupla jogar junta.