Vina reestreia com pouco ritmo e entrosamento em derrota do Ceará diante do Juventude

Vina reestreia com pouco ritmo e entrosamento em derrota do Ceará diante do JuventudeÍdolo Alvinegro entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, deu uma finalização no gol de Jandrei, mas não conseguiu dar grandes contribuições ao jogo no qual o Ceará foi superado em 1 a 0 pelo Juventude
A derrota do Ceará diante do Juventude por 1 a 0 neste sábado, 30, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão marcou oficialmente a reestreia de Vinicius Vina com a camisa do Vovô. A entrada e atuação do jogador foi, no entanto, contestada por torcedores ao final da partida.
Em campo desde os 23 minutos do segundo tempo, o ídolo alvinegro deu uma finalização ao gol que exigiu uma boa defesa de Jandrei em um chute de distância com poucos minutos na partida, mas seu desempenho foi marcado por falta de ritmo e entrosamento com os colegas de elenco.
Com erros de base e sem conseguir construir grandes jogadas, Vina não conseguiu dar grandes contribuições ao jogo. Nos acréscimos, o jogador chegou a ver o Vovô ser superado em 1 a 0 pelo Juventude.
Sem ponto somado, o Ceará segue na 10ª colocação da tabela, com 26 pontos somados após 21 partidas disputadas. A equipe pode, no entanto, ser superada por Corinthians e Atlético-MG ao final da rodada.
O meia do Vovô terá tempo para buscar novamente seu bom futebol, já que, com a data Fifa, o Ceará retornará a campo somente em duas semanas. No dia 14/09, o grupo cearense vai até São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h30min, enfrentar o Vasco da Gama pela 23ª rodada do Brasileirão.