Vina reestreia com pouco ritmo e entrosamento em derrota do Ceará diante do Juventude

Vina voltou a defender o Ceará em jogo diante do Juventude, pela 22ª rodada da Série A. / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

A derrota do Ceará diante do Juventude por 1 a 0 neste sábado, 30, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão marcou oficialmente a reestreia de Vinicius Vina com a camisa do Vovô. A entrada e atuação do jogador foi, no entanto, contestada por torcedores ao final da partida. Em campo desde os 23 minutos do segundo tempo, o ídolo alvinegro deu uma finalização ao gol que exigiu uma boa defesa de Jandrei em um chute de distância com poucos minutos na partida, mas seu desempenho foi marcado por falta de ritmo e entrosamento com os colegas de elenco.