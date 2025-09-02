Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Minhoca analisa pontos fortes e alertas da campanha do Ceará

A distância para a zona de rebaixamento e a derrota para o Juventude, acende um alerta sobre a equipe
O Ceará faz um Campeonato Brasileiro de muita regularidade em 2025. O time é o atual 11º colocado, com 26 pontos. Apesar da campanha consistente, a distância para a zona de rebaixamento, quatro pontos, e resultados pouco esperados, como a derrota para o Juventude, acende um alerta sobre a equipe.

Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, falou sobre as possibilidades matemáticas de classificação para a sul-americana e comentou sobre o calendário alvinegro em setembro.

 

