Com três jogos em setembro, Ceará será mandante apenas uma vez

O Vovô enfrenta Vasco e São Paulo Fora de casa e recebe o Bahia entre os dois confrontos
Tipo Notícia

O Ceará entrará em campo três vezes no mês de setembro. Devido à Data-Fifa, que paralisa o Campeonato Brasileiro para os jogos de seleções, o Vovô só entrará em campo novamente no dia 14, em um jogo de muita importância para o Alvinegro.

Após desperdiçar pontos contra o Juventude, o Vovô precisa se recuperar na temporada contra o Vasco, no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário. Apesar de ter vencido o cruzmaltino por 2 a 1 no primeiro turno, o desempenho fora de casa da equipe de Porangabuçu não é animador.

Foram somente duas vitórias como visitante, com uma delas sendo o Clássico-Rei com mando do Fortaleza. O time cearense empatou outras três vezes e foi derrotado em cinco oportunidades longe de casa. No quesito, o Ceará é o sétimo pior visitante.

Após a passagem pelo Rio de Janeiro (RJ), o Alvinegro retorna a capital cearense e recebe o Bahia, às 18h30min do sábado, 20, na Arena Castelão. O Tricolor da Boa Terra ainda não foi derrotado pelo Ceará na temporada e defende uma invencibilidade de sete jogos contra o Vovô.

Apesar do retrospecto positivo, o Bahia teve resultados negativos contra equipes tecnicamente piores. O time baiano sofreu uma goleada de 5 a 1 perante o Mirassol, em Mirassol (SP), no domingo, 31 de agosto, e foi eliminado para o América de Cali-COL, na sul-americana.

Para encerrar o mês, o Ceará viaja até São Paulo (SP), para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na segunda-feira, 29 de setembro, às 20 horas. A equipe paulista passa por uma crescente na temporada e busca se consolidar na briga pelo G6.

Apesar do Favoritismo, O Tricolor Paulista vem enfrenta o Ceará após um jogo de Copa Libertadores contra a LDU na semana anterior e pode apresentar sinais de desgaste durante o jogo.

Mesmo com duas partidas fora de casa, o Ceará tem condições de vencer os adversários do mês e precisa pontuar para não só continuar na briga por um lugar entre os 10 melhores times do campeonato, como precisa aumentar a distância para zona de rebaixamento, que hoje é de quatro pontos.

