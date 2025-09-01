Com três jogos em setembro, Ceará será mandante apenas uma vez

O Vovô joga somente uma vez em casa / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará entrará em campo três vezes no mês de setembro. Devido à Data-Fifa, que paralisa o Campeonato Brasileiro para os jogos de seleções, o Vovô só entrará em campo novamente no dia 14, em um jogo de muita importância para o Alvinegro. Após desperdiçar pontos contra o Juventude, o Vovô precisa se recuperar na temporada contra o Vasco, no domingo, 14, às 20h30min, em São Januário. Apesar de ter vencido o cruzmaltino por 2 a 1 no primeiro turno, o desempenho fora de casa da equipe de Porangabuçu não é animador.