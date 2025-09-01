Ceará vê chance de vaga na Sul-Americana cair após derrota contra o Juventude; confira

Ceará vê chance de vaga na Sul-Americana cair após derrota contra o Juventude; confiraCom a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu caiu uma posição na tabela, ocupando o 11º lugar. Ao todo, o time somou 26 pontos em 21 jogos até então
A derrota para o Juventude no sábado, 30, fez o Ceará reduzir sua chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vovô agora tem 48% de chance de jogar o torneio continental no próximo ano. Antes do revés, a probabilidade era de 58,4%.
O término da 22ª rodada do Brasileirão ainda afetou a chance de rebaixamento da equipe alvinegra para a Série B. Antes com 4,9%, o Vovô agora figura com 11,9% de possibilidade de disputar a Segundona. A classificação para a Libertadores, por sua vez, ficou em 4,5% de chance.
Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu caiu uma posição na tabela, ocupando o 11º lugar. Ao todo, o time somou 26 pontos em 21 jogos até então. A distância para o Z-4 é de quatro pontos, já para o G-6 é de nove.
Devido a data Fifa, o Ceará vai passar duas semanas sem disputar uma partida oficial. Isso porque o próximo compromisso do time será no dia 14, domingo, às 20h30min (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).