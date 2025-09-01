Ceará define programação durante pausa para Data Fifa; veja dias de treinos e folgas

Ceará define programação durante pausa para Data Fifa; veja dias de treinos e folgasElenco iniciou os trabalhos visando o próximo compromisso na Série A, mas só volta a campo no dia 14, domingo, contra o Vasco
Após a derrota para o Juventude no último sábado, 30, o Ceará se reapresentou nesta segunda-feira, 1º, no CT de Porangabuçu. O elenco iniciou os trabalhos visando o próximo compromisso na Série A, mas só volta a campo no dia 14, domingo, contra o Vasco, em São Januário, devido a pausa para Data Fifa.
Conforme divulgado pelo clube, a programação desta semana prevê treinos no período da tarde até quinta-feira, 4. Na sexta, 5, a atividade será realizada pela manhã, seguida da liberação do elenco para o fim de semana de descanso.
Na segunda-feira, 8, o grupo retoma os trabalhos e seguirá em preparação até a viagem para o Rio de Janeiro. O duelo diante do Cruzmaltino, marcado para 20h30min (de Brasília) do domingo, 14, será válido pela 23ª rodada do Brasileirão.
Leia mais
Superado pelo Juventude em casa, o Alvinegro de Porangabuçu caiu uma posição na tabela, ocupando o 11º lugar. Ao todo, o time somou 26 pontos em 21 jogos até então. A distância para o Z-4 é de quatro pontos, já para o G-6 é de nove.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente