Ceará define programação durante pausa para Data Fifa; veja dias de treinos e folgas

Elenco iniciou os trabalhos visando o próximo compromisso na Série A, mas só volta a campo no dia 14, domingo, contra o Vasco

Após a derrota para o Juventude no último sábado, 30, o Ceará se reapresentou nesta segunda-feira, 1º, no CT de Porangabuçu. O elenco iniciou os trabalhos visando o próximo compromisso na Série A, mas só volta a campo no dia 14, domingo, contra o Vasco, em São Januário, devido a pausa para Data Fifa.

Conforme divulgado pelo clube, a programação desta semana prevê treinos no período da tarde até quinta-feira, 4. Na sexta, 5, a atividade será realizada pela manhã, seguida da liberação do elenco para o fim de semana de descanso.