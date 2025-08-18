Thiago Minhoca exalta campanha do Ceará no Campeonato Brasileiro

Thiago Minhoca exalta campanha do Ceará no Campeonato BrasileiroSegundo o comentarista, a eficiência do Vovô no ataque é a chave da boa campanha da equipe na Série A
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0, nesse sábado, 16, e alcançou a 10ª colocação na tabela. Com 25 pontos, a equipe alvinegra está a seis pontos do 17º, Vitória, e é uma das equipes mais consistentes na briga contra o rebaixamento.
Na avaliação de Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, a eficiência do Vovô no ataque é a chave da boa campanha da equipe na Série A.
