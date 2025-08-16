Aylon volta a marcar após quatro meses e é decisivo em vitória do Ceará

O atacante Aylon teve atuação decisiva para o Ceará na tarde deste sábado, 16, na Arena Castelão. Contra o RB Bragantino, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o camisa 11 marcou um belo gol, que garantiu a vitória do Vovô na partida.

Além da importância esportiva para o Alvinegro de Porangabuçu, o lance também teve significado especial para Aylon: foi o fim de um jejum de quatro meses sem balançar as redes. O último gol do atacante havia sido no dia 12 de abril, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 3ª rodada do Brasileirão.