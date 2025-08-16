Aylon volta a marcar após quatro meses e é decisivo em vitória do Ceará

Aylon volta a marcar após quatro meses e é decisivo em vitória do CearáNesta temporada, o camisa 11 do Vovô soma cinco gols marcados em 27 jogos
O atacante Aylon teve atuação decisiva para o Ceará na tarde deste sábado, 16, na Arena Castelão. Contra o RB Bragantino, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o camisa 11 marcou um belo gol, que garantiu a vitória do Vovô na partida.
Além da importância esportiva para o Alvinegro de Porangabuçu, o lance também teve significado especial para Aylon: foi o fim de um jejum de quatro meses sem balançar as redes. O último gol do atacante havia sido no dia 12 de abril, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 3ª rodada do Brasileirão.
Durante esse período, Aylon disputou nove partidas sem conseguir marcar ou dar assistências. Reserva imediato nesta temporada, ele foi escalado como titular contra o RB Bragantino diante da ausência de Pedro Henrique.
Dentro de campo, correspondeu com boa atuação, sendo participativo nas fases ofensiva e defensiva do Vovô. Na temporada, Aylon soma 27 jogos pelo Ceará e cinco gols marcados. Vale lembrar que, contra o Palmeiras, na 19ª rodada, o atacante chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.