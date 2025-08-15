Ceará oficializa contratação do atacante Paulo Baya por empréstimo até o fim de 2025

Ponta é o quarto reforço do Vovô nesta janela de transferências. Antes dele, o clube havia anunciado o retorno do ídolo Vina e as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho

O Ceará oficializou nesta sexta-feira, 15, a contratação do atacante Paulo Baya, que estava no Fluminense, para reforçar o elenco na sequência da temporada 2025. O jogador de 26 anos chega por empréstimo do Primavera-SP até o fim do ano. Ele já estava em Fortaleza desde quarta-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO.

O ponta é o quarto reforço do Vovô nesta janela de transferências. Antes dele, o clube havia anunciado o retorno do ídolo Vina e as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, ambos por empréstimo. A diretoria ainda mantém negociações para contratar o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro, visando aumentar as opções ofensivas do técnico Léo Condé.