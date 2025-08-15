Ceará oficializa contratação do atacante Paulo Baya por empréstimo até o fim de 2025

Ceará oficializa contratação do atacante Paulo Baya por empréstimo até o fim de 2025Ponta é o quarto reforço do Vovô nesta janela de transferências. Antes dele, o clube havia anunciado o retorno do ídolo Vina e as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho
O Ceará oficializou nesta sexta-feira, 15, a contratação do atacante Paulo Baya, que estava no Fluminense, para reforçar o elenco na sequência da temporada 2025. O jogador de 26 anos chega por empréstimo do Primavera-SP até o fim do ano. Ele já estava em Fortaleza desde quarta-feira, 13, conforme antecipou o Esportes O POVO.
O ponta é o quarto reforço do Vovô nesta janela de transferências. Antes dele, o clube havia anunciado o retorno do ídolo Vina e as chegadas do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, ambos por empréstimo. A diretoria ainda mantém negociações para contratar o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro, visando aumentar as opções ofensivas do técnico Léo Condé.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
O atacante ficou marcado para a torcida alvinegra na última rodada da Série B de 2024, quando, atuando pelo Goiás, marcou o gol que ajudou a derrotar o Novorizontino e contribuiu diretamente para o acesso do Ceará à Série A. Na temporada passada pelo Esmeraldino, Baya balançou as redes 19 vezes e distribuiu seis assistências em 52 partidas, desempenho que despertou o interesse do Fluminense no início deste ano.
No Tricolor carioca, porém, o atacante perdeu espaço nas últimas semanas. Ao todo, somou dois gols e uma assistência em 17 jogos com a camisa do clube.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente