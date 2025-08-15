Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As possíveis mudanças táticas do Ceará diante do Bragantino

As possíveis mudanças táticas do Ceará diante do Bragantino

O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, debateu sobre as possíveis mudanças que o técnico Léo Condé pode promover na equipe para voltar a vencer como mandante no Brasileirão
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará entra em campo neste sábado, 16, na Arena Castelão, às 16 horas, para encarar o Bragantino pela 20ª rodada da Série A. O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, debateu sobre as possíveis mudanças que o técnico Léo Condé pode promover na equipe para voltar a vencer como mandante no Brasileirão.

Veja abaixo:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar