As possíveis mudanças táticas do Ceará diante do Bragantino

O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, debateu sobre as possíveis mudanças que o técnico Léo Condé pode promover na equipe para voltar a vencer como mandante no Brasileirão

O Ceará entra em campo neste sábado, 16, na Arena Castelão, às 16 horas, para encarar o Bragantino pela 20ª rodada da Série A. O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, debateu sobre as possíveis mudanças que o técnico Léo Condé pode promover na equipe para voltar a vencer como mandante no Brasileirão.

Veja abaixo: