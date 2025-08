Ceará fatura R$ 1,6 milhão com torcida do Flamengo em jogo do Brasileirão

O empate entre Ceará e Flamengo nesse domingo, 3, rendeu cifras milionárias aos cofres do clube alvinegro. No jogo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o Vovô arrecadou R$ 1.630.750,00 apenas com os ingressos vendidos à torcida rubro-negra.

Ao todo, 6.968 flamenguistas compareceram ao Gigante da Boa Vista e ocuparam o setor Superior Sul do estádio. O confronto ainda registrou o maior público do futebol nordestino em 2025, com 57.887 torcedores presentes.