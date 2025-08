Condé valoriza empate contra o Flamengo e afirma que Ceará "não veio a passeio"

Treinador alvinegro exaltou a campanha do time contra equipes favoritas na Série A do Brasileirão

“O time mostrou sua capacidade de buscar o empate, por pouco não viramos o jogo. Então, assim, a gente sai satisfeito com a performance, com a capacidade da equipe de superação, muito em razão também do apoio do nosso torcedor. Mas claro que a gente quer sempre vencer, esse é nosso lema. A gente sempre vai buscar em todos os jogos, mas principalmente em casa a gente quer dar alegria para o nosso torcedor”, avaliou Condé.

O Ceará chegou ao segundo jogo de invencibilidade na Série após arrancar o empate de 1 a 1 contra o Flamengo nesse domingo, 3. Sobre o confronto, Léo Condé elogiou a postura de seus jogadores em campo e falou sobre a campanha do Ceará no Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Por pouco a gente não conseguiu virar, mas o Ceará se mostrou, mais uma vez, que é uma equipe que não veio a passeio na competição. Veio para fazer uma competição forte e a gente espera continuar assim até o final”, completou.

No duelo que lotou o Castelão, o Flamengo de Filipe Luís saiu à frente no placar com gol de Arrascaeta no fim do primeiro tempo. A reação alvinegra veio na segunda etapa, quando Pedro Raul marcou o gol de empate, garantindo um ponto para o Vovô.

Condé destacou a importância do camisa 9 na equipe. Autor do gol do empate, o atacante vinha sendo questionado por jejum recente, mas mostrou entrega no jogo contra o Rubro-Negro.

“É um jogador que vem sendo muito útil ao longo da temporada, não só com os gols, mas também com a sua participação. Ficou um tempinho sem marcar gol, aí já começa a ter um questionamento aqui, outro ali, mas é um jogador que tem lutado muito, brigado muito com os adversários e, às vezes, acaba gerando espaço também pros demais companheiros chegarem em condições de marcar”, disse o técnico alvinegro.