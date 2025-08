"Vi alguns vídeos do Rossi", explica Pedro Raul sobre gol do Ceará contra o Flamengo

O atacante explicou que estudou o goleiro rival e viu que ele costumava sair do gol e parar no caminho

O atacante Pedro Raul marcou o seu 14° gol pelo Ceará na temporada e foi o protagonista do ataque do Vovô no empate em 1 a 1 diante do Flamengo, na noite deste domingo, 3, na Arena Castelão. Ao fim do jogo, o ofensivo explicou, em entrevista à Cazé TV, os detalhes que levaram o Ceará a mais um resultado importante na Série A e também revelou que viu vídeos do goleiro rubro-negro Rossi para analisar seu posicionamento em bolas aéreas.

Para o atacante, a força ofensiva do Ceará por meio da bola aérea tem sido um grande trunfo e essa partida foi mais uma que entrou para esse grupo de jogos. Sobre o lance, explicou que sabia que o goleiro Rossi saiu do gol e, várias vezes, acabava parando no meio do caminho, por isso o cruzamento de Lucas Mugni saiu mais aberto.