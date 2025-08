Com 57 mil torcedores, Ceará x Flamengo registra maior público do futebol nordestino em 2025

Até então, o maior público do ano havia sido do próprio Vovô, na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, com 53.609 pagantes

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Flamengo, na noite deste domingo, 3, na Arena Castelão, registrou o maior público do futebol nordestino em 2025. O duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, atraiu 57.887 torcedores ao Gigante da Boa Vista e teve uma renda bruta de R$ 2.795.442,00.

Até então, o maior público do ano havia sido do próprio Ceará, na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, com 53.676 pessoas. Agora, o Vovô também lidera o ranking em comparação com os principais clubes do Nordeste: o Bahia teve 47.273 pagantes no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o Fortaleza reuniu 39.779 contra o Racing-ARG pela Libertadores e o Sport teve 24.936 diante do Palmeiras pela Série A.