Ceará tenta contratação do atacante Paulo Baya, do Fluminense

Atacante Paulo Baya comemora gol no Internacional x Fluminense, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Em busca de reforços no mercado da bola, o Ceará tenta a contratação do ponta Paulo Baya, do Fluminense. A diretoria alvinegra abriu conversas com o time carioca para viabilizar a transferência do jogador de 26 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Déo Luís e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou que as tratativas entre as partes caminham para um desfecho positivo. O atleta estava no radar do Alvinegro há alguns meses.