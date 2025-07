Richardson destaca força do Flamengo, mas avisa: "Temos que impor nosso ritmo"

Volante Richardson, do Ceará, concedendo entrevista coletiva no CT Carlos de Alencar Pinto, na quarta-feira, 30 de julho de 2025 / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará enfrenta o Flamengo neste domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão. Vindo de vitória contra o então líder Cruzeiro, o Vovô quer derrubar mais um primeiro colocado e permanecer entre as 10 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o volante Richardson ressaltou a qualidade técnica do adversário, mas aposta no fator casa e no plano de jogo de Léo Condé para realizar um duelo de alto nível.

"É um análise muito fria que temos que fazer do jogo, porque o jogo tem vários momentos. Temos um planejamento pré-jogo e levar um gol no início já atrapalha todo esse planejamento. Mostramos muita capacidade mental, de suportar o impacto de levar um gol no começo de jogo, jogando fora de casa contra o líder da competição, mais de 50 mil pessoas no estádio. Mostramos nossa capacidade de foco, de confiar no plano de jogo e fomos melhorando no decorrer da partida", afirmou o camisa 26. "Dando mérito a comissão técnica, o planejamento foi muito bem feito, muito bem estudado e conseguimos executar da melhor maneira. Ter esse controle mental, de que independente do que acontecer no jogo, temos um plano a ser seguido e confiar nesse plano para evoluir técnica e taticamente", concluiu. Expectativa de casa cheia Com mais de 40 mil pessoas confirmadas, o Ceará pode ter um dos maiores públicos do ano contra o Flamengo. Para Richardson, a torcida alvinegra é um "12º jogador", sendo uma das armas da equipe para o duelo contra o Flamengo.